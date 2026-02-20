ربطوهم بالحبال وقاموا بتسليمهم لقسم الشرطة.. مواطنون بحي بري بالخرطوم يلقون القبض على “قحاتة” شرعوا في تتريس الشارع والهتاف ضد الجيش

كشفت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, عن حادثة لفتت الأنظار وأثارت ارتياحاً واسعاً بأحد أحياء العاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصفحات أن مواطنون بحي بري, بالخرطوم, تمكنوا من القبض على عنصرين ينتميان لما وصفوه بـ”القحاتة” كانا يزعجان المواطنين عبر تتريس الشارع والهتاف ضد الجيش.

وأكد شهود عيان للصفحات الناشرة للخبر أن المواطنان، وبعد ضبطهما تم تقييدهما بالحبال, وتسليمهم مباشرة إلى الشرطة، في لفتة اعتبرها الكثيرون تعبيراً عن استياء شعبي متزايد تجاه العناصر المتعاونة مع ما وصفوه بالقحاتة ومليشيا آل دقلو.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تساؤلات من نوع: “أين كنتم عندما كان الجنجويد ينهب منازلنا ويسرق أموالنا ؟ ولماذا لم نسمع عن مقاومة أو هتافات ضدهم ..؟”

الحادثة تعكس حالة من الغضب الشعبي واستعداد المواطنين للتدخل المباشر ضد من يزعزع الأمن، مع التأكيد على أن مثل هؤلاء لن يكون لهم أي وجود في السودان بعد انتهاء الحرب.

محمد عثمان _ النيلين