شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة يفاجئ المواطنين في الشارع ويشاركهم الإفطار في أول أيام رمضان والجمهور: (عز الحريم وليان وفخر البلد برهان)

فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, مواطنون بالشارع العام في أول أيام شهر رمضان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم رئيس مجلس السيادة, برفقة الوفد الذي كان يرافقه إفطار للمواطنين بأحد الشوارع كما تجري العادة في إفطارات رمضان بالسودان.

وتفاجأ المواطنون بقائد الجيش, يكسر “البروتوكول”, وينزل من سيارته لتناول الإفطار وسط حفاوة واستقبال حافل من المواطنين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي خطوة “البرهان”, بإعجاب كبير مع تعليقات متغزلة في رئيس مجلس السيادة أبرزها: (الليل والنهار واحد على العميان واللوم والشكر واحد على السجمان عز الراس دهن وعز الجرب قطران عز الخيل لجم وعز الحريم وليان وفخر البلد برهان).

محمد عثمان _ النيلين