رحمة محسن: ذاكرت شخصيتي في “علي كلاي” جيداً.. والعمل مع العوضي مريح

حجزت الفنانة رحمة محسن مكانة بارزة في الساحة الفنية خلال فترة وجيزة، مستفيدة من صوتها المميز وحضورها القوي الذي يعكس روح الشارع المصري وبساطته.

ورغم انطلاقتها من الغناء، لم تكتفِ بنجاحها كمطربة، بل خاضت تجربة التمثيل لتوسيع نطاقها الفني، في خطوة تعكس طموحاً واضحاً ورغبة في التطور.

وتنتمي رحمة إلى جيل من الفنانين الذين يعتمدون على الصدق والتلقائية، مما قربها من الجمهور، خاصة في الأعمال ذات الطابع الشعبي.

بمشاركتها في مسلسل “علي كلاي” ضمن السباق الرمضاني، تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها، حيث تشارك البطولة مع الفنان أحمد العوضي في عمل يمزج بين الدراما الاجتماعية والأكشن، ويُعد من الأعمال المنتظرة في الموسم.

وفي حوارها مع “العربية.نت” و”الحدث.نت”، كشفت رحمة عن تفاصيل المسلسل. وأعربت الفنانة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “علي كلاي”، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة في مشوارها الفني، لاسيما أنه يجمع بين الطابع الشعبي والصراعات الإنسانية التي تلامس الجمهور.

وأكدت رحمة أنها درست الشخصية بعمق قبل بدء التصوير، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الدور بجدية تامة، وتأمل أن تنال الشخصية استحسان المشاهدين عند عرض المسلسل.

وأوضحت أنها تجسد دور كاميليا، مطربة تعبر عن نفسها من خلال الغناء، وهو ما جعلها تشعر بالتقارب مع الدور، نظراً لارتباطها الأساسي بالموسيقى. وذكرت أن الأغاني تضفي على العمل طابعاً خاصاً، لافتة إلى أن المسلسل يتضمن حوالي أربع أغنيات تُقدم ضمن سياق الأحداث، مؤكدة أن الفنان أحمد العوضي يدعمها ويروج لها بشكل جيد، سواء داخل المسلسل أو خارجه.

كما أوضحت رحمة أن التعاون مع أحمد العوضي كان مريحاً للغاية، مشيرة إلى أنه قدم لها دعماً كبيراً منذ بداية التصوير، واحتواها وطمأنها بشأن تجربة التمثيل، خاصة أنها لا تزال في بداياتها أمام الكاميرا.

وبشأن رهبتها من الوقوف أمام الكاميرا، قالت رحمة إنها كانت تخشى في البداية عدم قدرتها على التعبير بالشكل المطلوب أو عدم تقبل الجمهور لها كممثلة، لكنها أكدت أن دعم المخرج وأحمد العوضي لها في موقع التصوير منحها ثقة كبيرة، وساعدها على تجاوز خوفها تدريجياً.

وأكدت رحمة أن “علي كلاي” عمل يجمع بين الدراما الشعبية والأكشن والغناء، معربة عن أملها في أن يصل للجمهور بالصورة التي تمناها فريق العمل، وأن تكون التجربة بداية قوية لها في عالم التمثيل.

العربيه نت