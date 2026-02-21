ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلان ترويجي يشعل مواقع التواصل بمصر

مع قدوم شهر رمضان المبارك، ظهر عدد من رموز الرياضة والفن في مصر بشكل مفاجئ على شاشات التلفزيون، جاذبين اهتمام جمهور الكرة والدراما، خلال إعلان ترويجي لمدينة جديدة بالمنصورة. قدم الإعلان مزيجاً لافتاً من الحنين والبهجة العائلية.

وتأثرت جماهير الكرة المصرية بعد إذاعة إعلان ترويجي لمدينة جديدة ظهر فيه أسطورتا الكرة المصرية محمود الخطيب وحسن شحاتة، حيث شارك في الإعلان رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ونجم الزمالك السابق حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى ممثلين مصريين حيث شهد الإعلان حضور النجمة إسعاد يونس والفنان أحمد فهمي.

يبدأ الإعلان بلقطة للخطيب يتجول في أحد أحياء المنصورة، ويتابع مباراة كرة قدم بين أطفال الحي، في مشهد إنساني يعكس روح الشارع المصري. ثم ينتقل إلى المدينة الجديدة لقضاء أجواء عائلية مميزة بصحبة بناته وأحفاده، في ظهور نادر لأفراد أسرته.

كما ظهر اللاعب مؤمن زكريا إلى جانب الخطيب، في لقطة مؤثرة، خاصة بعد إصابة الأخير بضمور في العضلات.

واختتم الإعلان بمشهد مرافقة الخطيب لشحاتة، على خلفية صوتية لتعليق إحدى مباريات القمة التاريخية بين الأهلي والزمالك.

يذكر أن حسن شحاتة تعرض لمشكلات صحية تمثلت في أورام بالمعدة وأزمات في البنكرياس، قبل أن يظهر في الإعلان ضمن مشاهد جمعته بالخطيب. وتلقى شحاتة، المدير الفني التاريخي للفراعنة، العلاج لفترات طويلة في المستشفى. وكان هذا أول ظهور علني له بعد الأزمة الصحية، مما أثار تفاعلات كبيرة.

من جانبه، أشاد المخرج المصري الشهير مجدي الهواري بظهور نجمي الكرة المصرية، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاتة، ضمن الحملة الإعلانية لمدينة المنصورة الجديدة. ونشر الهواري صورة من كواليس الإعلان عبر صفحته على “فيسبوك”، وكتب عليها: “حلويات النوستالجيا”.

الإعلان الذي بدأ مع أول أيام موسم رمضان حصد ملايين المشاهدات وردود الأفعال الإيجابية من الجماهير ورواد مواقع التواصل.

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بصورة جمعته بكل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك السابق، وكتب أحمد فهمي عبر حسابه على “فيسبوك”: “صورة للتاريخ.. مع الأساطير.

العربيه نت