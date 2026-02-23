ياسر العطا لم يذكر بسوء في خطاباته من بداية هذه الحرب غير دولة واحدة معلومة.

شُلَّة صمود كانوا يُسارعون في التعليق على خطاباته بأنها عودة لعنتريات الإنقاذ وهياجها الأول الذي جلب عداوة العالم للسودان وأفسد علاقاته في المنطقة والإقليم ووو

حميدتي يذكر بالسوء إيران وتركيا وقطر، بل يذكر بالسوء نصف دول الرُّباعية (السعودية ومصر)، شُلَّة صمود بعملوا فيها (مسار علي مسار) لا شايفين ولا سامعين.

واضح أن شُلَّة صمود لا تزعجهم غير الإساءة لكفيلهم وكفيل المليشيا، أو بتعبير حمدوك تزعجهم “محاولات شيطنة” ذلك الكفيل!

خارج النص : ضروري تشكروا لي اجتهادي في تحديث تعبير (عامل فيها رايح) أو (عامل فيها غمران) _ لمن يَتغَابى العِرفة_ بتعبير (عامل فيها مسار علي مسار) 😎

عمر الحبر