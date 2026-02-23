صحة الخرطوم : إعادة (15) مركزاً لغسيل الكلى للخدمة وزيادة في المرضى خلال يناير

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم إعادة (15) مركزاً لغسيل الكلى للخدمة، ضمن مجهوداتها الرامية للتوسع في الخدمات وتلافي تداعيات الحرب على القطاع الصحي، وكشفت عن زيادة في عدد مرضى غسيل الكلى في الشهر الأول من 2026 بواقع (95) بزيادة بلغت نسبتها 50% عن الشهر السابق له.

ووقف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف على توفر الخدمات بمراكز الكلى العاملة بالولاية، وأبرز التحديات التي تواجه عملها بالطاقة القصوى، ومايقدمه المركز القومي للكلى لتوفير الخدمات للمرضى، فيما تشهد الولاية زيادة في عدد المراكز والمرضى العائدين.

ووجه بمخاطبة هيئة الكهرباء بمد مراكز الكلى التي تشهد عدم استقرار في الإمداد الكهربائي “بخط ساخن” لضمان استمرارية عمليات الغسيل للمرضى .

كما تلقى خلال الاجتماع عقده اليوم مع المسئولين بإدارة الكلى، والذي تم بحضور مدراء الادارات ذات الصلة تنويراً حول الإمداد الدوائي والمستهلكات، بالإضافة إلى الإشكاليات التي تواجه الإدارة في التنسيق والمتابعة مع منصة المركز القومي للكلى، والمعنية بتفاصيل واعداد المرضى بالمراكز العاملة وتوفير الإمداد اللازم لهم .

ونبه الاجتماع أن أبرز التحديات التي تواجهها إدارة الكلى أن المنصة لا توضح بيانات عدد من المراكز بولاية الخرطوم مما يحد من توفير الخدمات المطلوبة للمرضى في الوقت المطلوب،

وقرر المدير العام خلال الاجتماع صرف الاستحقاقات المالية الخاصة بكوادر إدارة الكلى والعمالة المعنية بنقل وتفريغ الأدوية بالمخازن، لضمان استمرارية الإمداد الدوائي.

ومن جهته أوضح دكتور نزار عثمان مدير إدارة مراكز الكلى بالأرقام الزيادة في عدد المرضى الذين استقبلتهم المراكز العاملة و أن مراكز الكلى استقبلت خلال شهر يناير، (957) مريض غسيل كلى مستمر و(1188) مريض روتيني، في الوقت الذي تعمل فيه (178) ماكينة غسيل، وعدد (292) مريض بالطوارئ.

فيما بلغ عدد زارعي الكلى (374) مريض و(58) مناعة، مؤكداً على أن إدارته تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الكادر والأدوية والمستهلكات الطبية المطلوبة بالمراكز لضمان استمرارية الخدمة لمرضى الكلى.

سونا