ماذا يفعل التمر بجسم الصائم خلال شهر رمضان؟

مع حلول شهر رمضان، يتصدر التمر موائد الإفطار في جميع أنحاء العالم الإسلامي، متبعا سنة نبوية وحكمة علمية أثبتتها الدراسات الحديثة.

فبعيدا عن كونه تقليدا روحانيا، يكشف العلم أن تناول التمر يوميا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في صحة الصائم، من توفير الطاقة الفورية إلى حماية القلب والدماغ.

لماذا نبدأ الإفطار بالتمر؟

بعد ساعات طويلة من الصيام، ينخفض مستوى السكر في الدم ويحتاج الجسم إلى وقود سريع ونظيف. وهنا يأتي دور التمر، الذي يتكون من حوالي 75% من السكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز والسكروز). وهذه السكريات تدخل مجرى الدم بسرعة، ما يمنح الصائم دفعة طاقة فورية دون التسبب في الارتفاع الحاد ثم الانخفاض المفاجئ الذي تسببه الحلويات المصنعة.

فالتمر ليس مجرد طاقة سريعة، بل هو وجبة خفيفة متكاملة تعيد توازن الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة. فهو يجهز المعدة لاستقبال الطعام الرئيسي، ويعيد ترطيب الخلايا بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

8 فوائد مذهلة عند تناول التمر يوميا في رمضان

إليك ما يمكن أن يحدث لجسمك عندما تلتزم بهذه العادة الصحية البسيطة طوال الشهر الفضيل:

1. صحة العظام

التمر غني بمعدن البورون، الذي وجدت الدراسات أنه يساعد الجسم على امتصاص المعادن الأساسية لصحة العظام مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. وهذا المزيج يقوي العظام ويقي من أمراض مثل هشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.

2. جهاز هضمي مثالي

يعد الإمساك من أكثر مشاكل رمضان شيوعا بسبب تغير مواعيد الطعام. يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف (حوالي 7 غرامات لكل 100 غرام)، والتي تعمل كمنظم طبيعي للأمعاء، تمنع الإمساك وتنشط حركة الأمعاء بلطف.

3. تحسين المزاج

يحتوي التمر على فيتامين B6 الضروري لإنتاج “هرمون السعادة” (السيروتونين) والنورادرينالين الذي يقاوم الإجهاد، ووجدت الأبحاث أن انخفاض مستويات هذا الفيتامين يرتبط بالاكتئاب، لذا فإن تناوله يوميا يدعم الصحة النفسية والذهنية.

4. طاقة متجددة

بالإضافة إلى السكريات سريعة الامتصاص، توفر الألياف الموجودة في التمر طاقة مستدامة، وهذا يمنع الشعور بالخمول والكسل الذي يلي غالبا تناول وجبة ثقيلة.

5. قلب سليم

التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم (696 ملغ لكل 100 غرام)، وهو معدن أساسي لتنظيم ضغط الدم. وقد أظهرت دراسة نشرت عام 2015 أن تناول التمر يوميا لمدة 4 أسابيع يخفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 8% ويقلل الإجهاد التأكسدي، وهما عاملان رئيسيان للإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.

6. وقاية من السرطان

وجد باحثون في إحدى الدراسات العلمية أن الاستهلاك المنتظم للتمر يزيد من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. وهذه البكتيريا الجيدة تشكل درعا حاميا يمنع نمو البكتيريا الضارة والخلايا السرطانية في القولون.

7. بشرة نضرة

ينعكس الجفاف خلال ساعات الصيام غالبا على البشرة، لكن مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التمر، مثل الفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تحمي خلايا الجلد من التلف وتحفز إنتاج الكولاجين، ما يمنحك بشرة متوهجة ونضرة طوال الشهر.

8. وزن صحي

على الرغم من حلاوته، يمكن أن يساعد التمر في إنقاص الوزن. فالألياف العالية تمنح شعورا طويلا بالشبع، وتمنع حدوث طفرات الجلوكوز التي تؤدي إلى تخزين الدهون. كما أن مضادات الأكسدة فيه تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد الجسم على التخلص من السموم.

نصائح وإرشادات لتحقيق أقصى استفادة من التمر في رمضان

· الكمية المثالية: ينصح بتناول من 1 إلى 3 حبات فقط عند الإفطار. وهذه الكمية كافية لاستعادة النشاط دون رفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

· طريقة التناول: تناوله ببطء مع شرب الماء. فهذا يمنح الدماغ الوقت الكافي لاستقبال إشارات الشبع ويساعد على ترطيب الجسم.

كما يمكن تناوله مع الحليب، حيث يمنحك هذا مزيجا مثاليا من البروتين والكالسيوم والسكريات، ويعزز امتصاص الحديد.

ويمكنك إضافة المكسرات (لوز/جوز) إلى التمر، فهذا يضيف دهونا صحية وبروتينا، ما يبطئ امتصاص السكر ويمنح طاقة تدوم طويلا في السحور.

فئات يجب عليها الحذر

بالرغم من فوائده العظيمة، يجب على بعض الفئات توخي الحذر:

· مرضى السكري: يفضل الاكتفاء بحبة أو اثنتين فقط، وتناولهما مع مصدر بروتين أو ألياف (مثل المكسرات أو الزبادي) لتبطئ امتصاص السكر.

· المصابون بأمراض الكلى: بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتبع نظاما غذائيا مقيدا بالبوتاسيوم.

· من يتبعون حميات صارمة للوزن: تذكر أن كل حبة تمر تحتوي على حوالي 20 سعرة حرارية، لذا يجب حسابها ضمن السعرات الحرارية اليومية.

