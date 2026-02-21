تحذير خطير: أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر

أطلقت السلطات الصحية في بريطانيا تحذيراً من دوائين شائعين يتم استخدامهما من أجل إنقاص الوزن، وقالت إن لهما أثر جانبي نادر لكنه خطير جداً، حيث من الممكن أن يؤدي الى فقدان البصر.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن دواء “أوزمبيك” ودواء “ويجوفي” قد يسببان فقداناً خطيراً للبصر كأثر جانبي نادر.

وقررت هيئة تنظيم الأدوية أن المادة الكيميائية الموجودة في كلا الدواءين، سيماغلوتيد، تزيد من خطر الإصابة بحالة تسبب فقداناً مفاجئاً وغير مؤلم للبصر في إحدى العينين.

ويُعطى هذا الدواء عن طريق الحقن الأسبوعي، وقد يعيق تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، مما يؤدي إلى فقدان البصر في حالة تُعرف باسم اعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني (NAION).

ويأتي هذا بعد أسبوع من إصدار الهيئة تحذيراً من أن عائلة أدوية إنقاص الوزن، المعروفة باسم (GLP-1)، مرتبطة بحالة بنكرياسية قد تكون قاتلة.

كما شهدت أسهم شركة نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواء أوزمبيك، انخفاضاً حاداً بنحو الخُمس في أعقاب صدور هذه التحذيرات يوم الأربعاء، بعد أن كشفت عن انخفاض مبيعات حقنها الرائجة هذا العام وسط منافسة متزايدة من دواء مونجارو المنافس.

وأصدرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) مؤخراً إرشادات جديدة لمستخدمي سيماغلوتيد، المعروف باسم ويجوفي لإنقاص الوزن، وأوزمبيك عند وصفه لعلاج داء السكري.

ويحذر التحديث من “حدوث نادر جداً لاعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني”. ويصف المرضى الذين عانوا من هذه الحالة أعراضها بأنها تشوش أو ضبابية في الرؤية.

ضعف مفاجئ في الرؤية

لكن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أكدت أن المخاطر المحتملة “ضئيلة للغاية”، وحثت أي شخص يتناول سيماغلوتيد على التوجه إلى وحدة طوارئ العيون أو قسم الحوادث والطوارئ إذا لاحظ أي تغير في الرؤية، مثل ضعف مفاجئ في الرؤية، أو إذا تدهورت الرؤية بسرعة في إحدى العينين أو كلتيهما.

وقالت الدكتورة أليسون كيف، كبيرة مسؤولي السلامة في وكالة تنظيم الأدوية: “على الرغم من أن خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) لدى المرضى الذين يتناولون دواء سيماغلوتيد ضئيل للغاية، فمن المهم أن يكون المرضى والعاملون في مجال الرعاية الصحية على دراية بالأعراض المصاحبة له”.

وأضافت: “إذا كنتَ أنتَ أو أحد المقربين إليك تتناول دواء سيماغلوتيد ولاحظتَ فقداناً مفاجئاً للرؤية في إحدى العينين، فننصحك بالتوجه فورًا إلى قسم طوارئ العيون – إن وُجد في منطقتك – أو قسم الحوادث والطوارئ، والإبلاغ عن ذلك عبر نظام البطاقة الصفراء الخاص بنا”.

ومنذ عام 2018 تلقت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ثلاثة تقارير تربط بين اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني واستخدام دواء سيماغلوتيد.

وتشير دراسات منفصلة إلى أن الدواء قد يصيب شخصاً واحداً من بين كل عشرة آلاف شخص.

العربيه نت