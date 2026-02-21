“الشعر” يكشف مؤشرات الإصابة بمرض باركنسون

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “خبي” الصينية أن عينات الشعر قد تحمل مؤشرات مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون، ما يفتح الباب أمام وسيلة تشخيص غير جراحية تساعد في رصد المرض قبل ظهور أعراضه الحركية المعروفة، مثل الرعشة وبطء الحركة.

وأظهرت النتائج المنشورة بمجلة ” iScience” العلمية، وجود اختلال في تركيز بعض المعادن داخل شعر المصابين، حيث سُجل انخفاض في مستويات الحديد والنحاس، مقابل ارتفاع في المنغنيز والزرنيخ، ما يُسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي والتوازن المعدني المصاحب لتطور المرض.

ولفتت الدراسة إلى أن الشعر يُعد سجلًا بيولوجيًا طويل الأمد، إذ يعكس تراكم العناصر والمعادن في الجسم على مدى أسابيع أو أشهر، بخلاف الدم الذي يُظهر تغيرات آنية قصيرة المدى، لذلك قد يوفر تحليل الشعر صورة أوضح عن التغيرات التدريجية المرتبطة بالمرض.

وأكّد الباحثون أن الدراسة ما تزال أولية وتحتاج إلى تجارب أوسع على عينات أكبر قبل اعتمادها كأداة تشخيصية رسمية، إلا أنها تمثل خطوة واعدة نحو الكشف المبكر وتحسين فرص التدخل العلاجي قبل تدهور الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين في الدماغ.

