نجاح أول جراحة لتعديل انحراف العمود الفقري بجامعة القصيم

نجحت المدينة الطبية بجامعة القصيم في إجراء أول عملية جراحية من نوعها داخل المستشفى الجامعي لتصحيح انحراف العمود الفقري (الجنف) لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، في خطوة تعكس التطور المتسارع في الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى الجامعي الدكتور محمد بن سليمان أبا الخيل أن المريض خضع لسلسلة من التقييمات السريرية الدقيقة والفحوصات الإشعاعية المتقدمة، عبر فريق طبي متكامل يعمل وفق أعلى المعايير الطبية، ما استدعى التدخل الجراحي لتعديل الانحراف.

وأُجريت العملية بنجاح على يد استشاري جراحة العمود الفقري د. عبدالله السعيد، وبمشاركة فريق التخدير وطاقم تمريضي متخصص، حيث أسفرت عن تقويم العمود الفقري مع الحفاظ الكامل على سلامة الحبل الشوكي.

وتأتي هذه الجراحة ضمن مجموعة من العمليات النوعية التي تنفذها المدينة الطبية بجامعة القصيم، مؤكدة جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات المعقدة في جراحة العمود الفقري، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التخصصية بدعم من الجامعة.

