تعرف على أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان

أكد خبراء صحة وأطباء أن ممارسة الرياضة خلال الصوم، تساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون، ولها تأثيرات إيجابية في بنية العضلات، ولكن يجب اختيار الوقت المناسب والطريقة المناسبة، وكذلك نوع الرياضة التي تتماشى مع طبيعة الجسم واحتياجاته خلال الصيام.

في حديثها لـ”أخبار 24″، قالت أخصائية التثقيف الصحي بتجمع الرياض الصحي الأول، صالحة محمد النعمي، إن أفضل وقت للمشي أو ممارسة الرياضة في رمضان هو قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونصف، حيث يعد الوقت الأفضل لحرق الدهون المخزنة، ويفضل أن يكون المشي خفيفاً إلى متوسط من 30 إلى 40 دقيقة لتجنب الجفاف أو الدوار، ويجب أن ينتهي التمرين قرب موعد الإفطار لتعويض الجسم بالسوائل والمعادن.

وأشارت إلى أن بعد الإفطار بساعتين إلى 3 ساعات يعد أيضاً من أفضل الأوقات لممارسة الرياضة، فهو الوقت المثالي لمنح الجسم الطاقة اللازمة والراحة وهضم الطعام جيدا قبل الرياضة ويساعد ذلك على تحسين اللياقة البدنية والنشاط دون إجهاد.

ونصحت بتجنب المشي في أوقات الذرورة والحرارة الشديدة والتوقف عن المشي فورا في حالة الشعور بدوار أو تعب شديد، مع شرب كميات كبيرة من المياه على دفعات خلال ساعات الإفطار لتعويض السوائل.

في الإطار ذاته، ذهب خبراء صحة إلى أنه يمكن للصائمين الذين يريدون ممارسة الرياضة، أن يتناولوا وجبة الإفطار على مرحلتين، الأولى بعد المغرب مباشرة، والثانية بعد ممارسة الرياضة، مع ضرورة استبدال الأطعمة المقلية بالمشوية، والإكثار من تناول السلطة الخضراء والفاكهة، وشرب كميات كبيرة من الماء، لتعويض ما فقده الجسم خلال الصيام.

وأشاروا إلى أن الأنشطة الرياضية المحبذة ممارستها في شهر رمضان، يجب أن تكون خفيفة أو متوسطة، ولا تتطلب جهداً كبيراً كي لا تصل بالجسد إلى مرحلة الإنهاك، ومنها المشي، ورفع الأثقال بوتيرة خفيفة، وركوب الدراجة الهوائية وغيرها من الرياضات التي تتماشى مع هذا النمط.

وأكدوا أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار بمدة بسيطة تساعد الجسم على التخلص من السموم، وتزيد الشعور بالراحة، في حين أن ممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار بـثلاث ساعات تحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.

