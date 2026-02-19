اعتماد أول جهاز منزلي لعلاج سرطان البنكرياس

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أول جهاز طبي من نوعه لعلاج سرطان البنكرياس المتقدم منزلياً لدى البالغين، بالتزامن مع العلاج الكيميائي القياسي للمرضى الذين لا يمكن استئصال أورامهم جراحيًا.

وأوضحت الهيئة أن الموافقة على جهاز Optune Pax الذي طوّرته شركة Novocure، جاءت عبر مسار Premarket Approval (PMA)، وهو أعلى مستويات المراجعة التنظيمية للأجهزة الطبية، حيث يعتمد الجهاز على تقنية Tumor Treating Fields (TTFields)، وهي حقول كهربائية تُسلَّط على منطقة الورم عبر لواصق توضع على الجلد.

وتعمل هذه الحقول على تعطيل عملية الانقسام الخلوي (Mitosis) في الخلايا السرطانية، ما يحد من نمو الورم دون التأثير الكبير على الأنسجة السليمة المحيطة، وجاءت النتائج استنادًا إلى دراسة المرحلة الثالثة المعروفة باسم PANOVA-3، وهي تجربة عشوائية قارنت بين العلاج الكيميائي القياسي بمفرده، والعلاج ذاته مضافًا إليه الجهاز.

وأظهرت البيانات تحسنًا في متوسط البقاء الكلي (Overall Survival) بنحو شهرين لدى المرضى الذين استخدموا الجهاز، إضافة إلى مؤشرات على تأخير تدهور الألم، وهو عنصر محوري في تحسين جودة الحياة لمرضى المراحل المتقدمة، ويعتمد العلاج عادةً على مرحلة المرض ومنها الاستئصال الجراحي، والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو العلاجات الموجّهة

