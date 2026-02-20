الولايات المتحدة.. سحب عاجل لمكمل غذائي شائع لتلوثه ببكتيريا قاتلة

سحبت السلطات الأمريكية مكمّلا غذائيا شائعا بعد تسجيل حالات إصابة ببكتيريا السالمونيلا الخطيرة، التي قد تسبب مرضا شديدا ومقاوما لبعض المضادات الحيوية.

وأُدخل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، وأُصيب سبعة آخرون على الأقل بعد تناولهم كبسولات مسحوق moringa من علامة Rosabella التجارية، والتي تُسوّق على أنها معزّز صحي غني بالعناصر الغذائية.

وتُباع هذه العبوات البلاستيكية البيضاء (60 كبسولة) مع ملصقات خضراء عبر أمازون و”تيك توك” ومنصات أخرى.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الإصابات سُجّلت بين 7 نوفمبر و8 يناير في سبع ولايات أمريكية، معظمها في الغرب الأوسط، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

المنتج المتأثر بالسحب:

تاريخ انتهاء الصلاحية: مارس – نوفمبر 2027

أماكن البيع: أمازون و”تيك توك” و”إيباي” و”شي إن”، والموقع الرسمي للعلامة التجارية.

ولم تحدد الشركة المالكة Rosabella كيف وصل المنتج إلى أمازون، لكنها أوضحت أنه قد يكون عُرض من قبل بائعين مستقلين. وأكدت الشركة ضرورة وقف استخدام وشراء مسحوق أوراق moringa الخام المرتبط بالدفعات المتأثرة وبدأت بسحب المنتج طوعا.

أعراض العدوى وطرق الوقاية:

تظهر أعراض السالمونيلا عادة خلال 12 – 72 ساعة وتشمل:

الإسهال.

الحمى.

تقلصات البطن.

وتستمر العدوى عادة من 4 إلى 7 أيام في البالغين الأصحاء، لكن الحالات الشديدة قد تنتقل فيها البكتيريا إلى مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة مثل تسمم الدم.

وتعد الفئات التالية أكثر عرضة للإصابة:

الأطفال دون سن الخامسة.

كبار السن.

الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة.

وحثّت السلطات المستهلكين على:

التحقق من خزائن المكملات الغذائية للتأكد من عدم وجود المنتجات المسحوبة.

التخلص منها فورا.

تنظيف وتعقيم أي أسطح أو عبوات لامست المنتج.

كما يُطلب من أي شخص يشتبه في إصابته الاتصال بمقدّم الرعاية الصحية فورا.

معلومات عن moringa

يصنع مسحوق moringa من أوراق شجرة moringa المطحونة، موطنها الأصلي الهند، وقد وُصفت سابقا بـ”الشجرة المعجزة” لفوائدها الصحية المزعومة، التي تشمل دعم صحة العظام والبصر والمساعدة في التحكم بالوزن. واكتسب المسحوق شعبية واسعة خلال العقد الثاني من الألفية، حيث كان العديد من المستهلكين يضيفونه إلى الطعام أو المشروبات قبل تناوله.

المصدر: ديلي ميل