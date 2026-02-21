8 إرشادات مهمة لمرضى الروماتويد خلال رمضان

أكدت لجنة توعية المرضى في الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم أن الصيام خلال شهر رمضان؛ يمكن أن يكون آمنًا ومفيدًا لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي “الروماتويد”، في حال الالتزام بـ8 إرشادات مهمة، مشيرةً إلى أن الصيام قد يسهم في تقليل الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل لدى بعض المرضى.

وقدمت لجنة توعية المرضى في الجمعية 8 توصيات لمرضى الروماتيزم خلال شهر رمضان؛ شملت الحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة، والإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات مثل السكريات والدهون المشبعة، وممارسة نشاط بدني خفيف كالمشي وتمارين الإطالة، وتنظيم الوجبات لتسهيل الهضم، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والالتزام بمواعيد الأدوية، ومراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض جديدة.

وأوضحت رئيسة الجمعية د. حنان الريس، أن الصيام يساعد على تقليل تراكم بعض المواد المرتبطة بالالتهاب حول المفاصل، كما أن ارتفاع مستوى الإندورفين خلال الصيام يعزز الشعور بالراحة، ويخفف الإحساس بالألم؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المرضى.

وأضافت أن الأنشطة اليومية المرتبطة بشهر رمضان، مثل: أداء العبادات، تمثل نوعًا من النشاط البدني الخفيف، الذي يسهم في تحسين مرونة المفاصل وتقليل التيبس؛ وهو ما يدعم التحكم بأعراض المرض.

وشددت لجنة توعية المرضى في الجمعية على أهمية الالتزام بالخطة العلاجية، مؤكدة ضرورة تنظيم مواعيد الأدوية لتتناسب مع فترتي الإفطار والسحور، وعدم التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب؛ لما لذلك من دور أساسي في السيطرة على المرض ومنع حدوث نوبات نشاط.

وفيما يتعلق بمرضى المناعة الذاتية الأخرى، مثل: مرض الذئبة الحمراء والتهابات الأوعية الدموية، خاصة الحالات التي تؤثر على الكلى، أكدت د. الريس ضرورة إجراء تقييم طبي قبل الصيام؛ للتأكد من أن المرض في حالة خمول وأن وظائف الكلى مستقرة، مع التأكيد على أن بعض الحالات قد لا يكون الصيام مناسبًا لها، خصوصًا في حال نشاط المرض أو الحاجة إلى أدوية بجرعات متكررة خلال اليوم

أخبار 24