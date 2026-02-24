ماذا وراء تغريدات نجل موسفيني..

سلسلة تغريدات نشرها موهوري كاينقرو قائد القوات الخاصة الاوغندية ونجل الرئيس يوري موسفيني ، وأغلبها متعلقة بالدعم السريع ، ومنها:

– بالتعاون مع الجيش السوداني سننقذ الافارقة من الدعم السريع..

– على د.س محاربة كل افريقيا لتحقيق النصر..

– سخر من تصوير الدعم السريع انفسهم كأبطال وكتب إن افعالهم مثل هتلر..

وفي اعتقادي أن الأمر يعود إلى جملة من التخمينات:.

– اولاً: هذا هو الموقف الحقيقي للحكومة اليوغندية ، وما اقتضته محاولة الوساطة أو الاستجابة للضغوط البريطانية أو الاغراءات الاماراتية هو مجرد حالة عابرة..

– أو خيار ثاني هو إرباك المشهد من خلال ضرب أكثر من عصفور ، منها اتساق الموقف اليوغندي مع الراي العام الافريقي ، وابعاد تهمة الوقوف مع قوى متمردة منبوذة دولياً ولإمتصاص ردود الفعل والتفاعلات الداخلية..

– أو ثالثاً: ابراز موهوري كشخصية سياسية مستقلة وذات رأي مستقل وقادرة على تقديم منظور آخر مخالف لمسار ومنطلقات والده.. واظن هذا هو التصور الراجح..

د.ابراهيم الصديق على

23 فبراير 2026م

