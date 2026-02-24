رأي ومقالات

ماذا وراء تغريدات نجل موسفيني

2026/02/24
377

ماذا وراء تغريدات نجل موسفيني..
سلسلة تغريدات نشرها موهوري كاينقرو قائد القوات الخاصة الاوغندية ونجل الرئيس يوري موسفيني ، وأغلبها متعلقة بالدعم السريع ، ومنها:
– بالتعاون مع الجيش السوداني سننقذ الافارقة من الدعم السريع..
– على د.س محاربة كل افريقيا لتحقيق النصر..

– سخر من تصوير الدعم السريع انفسهم كأبطال وكتب إن افعالهم مثل هتلر..
وفي اعتقادي أن الأمر يعود إلى جملة من التخمينات:.

– اولاً: هذا هو الموقف الحقيقي للحكومة اليوغندية ، وما اقتضته محاولة الوساطة أو الاستجابة للضغوط البريطانية أو الاغراءات الاماراتية هو مجرد حالة عابرة..

– أو خيار ثاني هو إرباك المشهد من خلال ضرب أكثر من عصفور ، منها اتساق الموقف اليوغندي مع الراي العام الافريقي ، وابعاد تهمة الوقوف مع قوى متمردة منبوذة دولياً ولإمتصاص ردود الفعل والتفاعلات الداخلية..

– أو ثالثاً: ابراز موهوري كشخصية سياسية مستقلة وذات رأي مستقل وقادرة على تقديم منظور آخر مخالف لمسار ومنطلقات والده.. واظن هذا هو التصور الراجح..
د.ابراهيم الصديق على
23 فبراير 2026م

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/24