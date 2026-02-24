ماذا وراء تغريدات نجل موسفيني
سلسلة تغريدات نشرها موهوري كاينقرو قائد القوات الخاصة الاوغندية ونجل الرئيس يوري موسفيني ، وأغلبها متعلقة بالدعم السريع ، ومنها:
– بالتعاون مع الجيش السوداني سننقذ الافارقة من الدعم السريع..
– على د.س محاربة كل افريقيا لتحقيق النصر..
– سخر من تصوير الدعم السريع انفسهم كأبطال وكتب إن افعالهم مثل هتلر..
وفي اعتقادي أن الأمر يعود إلى جملة من التخمينات:.
– اولاً: هذا هو الموقف الحقيقي للحكومة اليوغندية ، وما اقتضته محاولة الوساطة أو الاستجابة للضغوط البريطانية أو الاغراءات الاماراتية هو مجرد حالة عابرة..
– أو خيار ثاني هو إرباك المشهد من خلال ضرب أكثر من عصفور ، منها اتساق الموقف اليوغندي مع الراي العام الافريقي ، وابعاد تهمة الوقوف مع قوى متمردة منبوذة دولياً ولإمتصاص ردود الفعل والتفاعلات الداخلية..
– أو ثالثاً: ابراز موهوري كشخصية سياسية مستقلة وذات رأي مستقل وقادرة على تقديم منظور آخر مخالف لمسار ومنطلقات والده.. واظن هذا هو التصور الراجح..
د.ابراهيم الصديق على
23 فبراير 2026م