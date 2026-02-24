■ الهجوم الكاسح والإنتقاد الحاد الذي وجهه الإعلام العالمي الرسمي والشعبي عبر كافة المنابر والوسائط الإعلامية تجاه الإمارات بسبب موقفها الداعم لمليشيات وعصابات التمرد أجبرها علي التراجع تكتيكياً في كافة المحاور ..

■ بدعم وتوجيه دوائر المخابرات العالمية ولتخفيف الضغط الشعبي والإعلامي العالمي علي الإمارات ستكون محطة تحرك زعيم عصابات آل دقلو الإجرامية من دولتي كينيا حيث مقر المخابرات البريطانية في أفريقيا ويوغندا حيث مقر الموساد الإسرائيلي في أفريقيا ..

■ تلعب المخابرات البريطانية دوراً محورياً في إثارة كل القلاقل الجارية الآن في السودان ومنذ سنوات حيث تدعم وتتبني كل قيادات الحرية والتغيير التي تتحرك في المشهد الآن وسبق لها دفع مرتبات موظفي مكتب حمدوك وتدعم حالياً كل النشاط الهدّام ضد السودان والذي تقوده منظمات ومؤسسات إعلامية ترتبط إرتباطاً مباشراً بالمخابرات البريطانية التي صممت بدقة كل مراحل الثورة المصنوعة في السودان ..

■ أما موقف الموساد الإسرائيلي تجاه السودان فلا يحتاج لكثير شرح .. تكفي الإشارة إلي القلاقل التي تحدث ضد السودان عبر حدوده مع الدول المجاورة . الموساد هناك ويبدو أنه قرر هذه المرة تحريك زعيم العصابة لربط كدمول أفريقي ..

■ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ..

عبد الماجد عبد الحميد