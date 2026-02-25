الشاشات في الظلام تُسبب قصر النظر

أفادت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “نيويورك” الأمريكية، بأن استخدام الشاشات في بيئات منخفضة الإضاءة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بقِصر النظر، في ظل تزايد عالمي ملحوظ في حالات هذا الاضطراب البصري خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت النتائج المنشورة بمجلة “Cell Reports” العلمية، أن المشكلة تتعلق بطريقة استخدام الشاشات، خصوصًا عند التركيز لفترات طويلة على مسافات قريبة داخل أماكن مغلقة وبإضاءة خافتة، ما يُغيّر آلية عمل الحدقة وتقليل كمية الضوء التي تصل إلى الشبكية.

ولفتت إلى أن نقص التعرض للضوء الطبيعي قد يكون عاملًا مؤثرًا، إذ تُظهر دراسات سابقة أن قضاء وقت أطول في الهواء الطلق يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بقِصر النظر، ما يعزز فرضية أن شدة الإضاءة تلعب دورًا مهمًا في صحة العين.

ويُعد قِصر النظر من أكثر اضطرابات الرؤية شيوعًا عالميًا، مع توقعات بارتفاع نسبته بين الأطفال والمراهقين خلال العقود المقبلة، ما يدفع الخبراء إلى التوصية بتقليل الاستخدام المطوّل للشاشات في الظلام

أخبار 24