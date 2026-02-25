نيللي كريم تكشف كواليس “على قد الحب”: كل شخصياته تحمل جرحاً خفياً

منذ ظهورها الأول على الشاشة، رسخت الفنانة نيللي كريم حضورها بوصفها واحدة من أكثر نجمات جيلها قدرة على التنقل بين المناطق النفسية المعقدة والشخصيات المتناقضة. لم تكتف بالبطولة المطلقة، بل جعلت من كل دور مساحة لاختبار جديد، سواء في الدراما الاجتماعية الثقيلة أو الأعمال ذات الحس الإنساني الرقيق، أو حتى الأدوار التي تلامس الهشاشة الداخلية للمرأة المعاصرة.

ومع كل موسم رمضاني، تبدو اختياراتها محسوبة، تميل إلى النصوص التي تطرح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات، وتفتح نوافذ للنقاش حول قضايا حساسة دون الوقوع في المباشرة أو الوعظ.

وفي موسم رمضان الحالي، تعود نيللي كريم إلى الشاشة عبر مسلسل “على قد الحب”، وهو عمل يزاوج بين الرومانسية والتحليل النفسي والطرح الاجتماعي، في توليفة درامية تراهن على الاشتباك مع مشاعر المشاهد لا على الإثارة السطحية. المسلسل، الذي يشارك في بطولته الفنان شريف سلامة وعدد من النجوم، يقدم حكاية تتقاطع فيها مصائر شخصيات متعددة، لكل منها جرحها الخاص وحقيقتها المؤجلة.

ومن خلال شخصية “مريم”، تدخل نيللي كريم منطقة إنسانية شائكة، تضع الحب في مواجهة الخوف، والذاكرة في مواجهة الحاضر، وتطرح سؤالاً محورياً: هل يمكن للحب أن يكون مبرراً لكل شيء؟ وفي حوارها مع “العربية.نت”، تتحدث نيللي عن تفاصيل المسلسل وسر انجذابها له، وكيف استعدت للدور وكواليس العمل مع الفنان شريف سلامة والتعاون الثالث بينهما، وكيف تختار أعمالها الفنية، وأي المعايير التي تحكم اختياراتها، كما تحدثت نيللي عن المنافسة في موسم رمضان.

*ما الذي جذبك إلى “على قد الحب” من القراءة الأولى؟

منذ الصفحات الأولى شعرت أن النص لا يقدم حكاية عاطفية تقليدية، بل ينسج أكثر من مسار درامي يتكامل ليكون صورة أوسع عن العلاقات الإنسانية. هناك خط نفسي عميق، وخط اجتماعي واضح، ومسار رومانسي لا يسير في الاتجاه المتوقع. هذا التداخل هو ما شدني، لأن كل شخصية لها عالمها وأزمتها، والمشاهد سيجد نفسه قريباً من أكثر من طرف لذلك أحببت العمل وانجذبت له.

شخصية “مريم” تبدو مثقلة بالتفاصيل.. كيف تعاملت معها؟

مريم ليست شخصية يمكن تلخيصها في جملة واحدة. هي امرأة تحمل بداخلها آثار تجارب قديمة، وصدمات لم تحل بالكامل، وهذا ينعكس على قراراتها وطريقة تفاعلها مع من حولها. الصعوبة لم تكن في الأداء بقدر ما كانت في الحفاظ على صدق التحول النفسي عبر الحلقات. كان علي أن أوازن بين هشاشتها وقوتها، بين ضعفها الظاهر وصلابتها الداخلية، شخصية مريم مختلفة عما قدمته من قبل.

*وما المعايير التي تحكم اختياراتك الفنية؟

أبحث أولاً عن نص يحمل فكرة حقيقية وقادر على أن يضيف لي كممثلة. القصة هي الأساس، وإذا لم أشعر بأنها تمثل تحدياً جديداً لي فلن أتحمس لها. التنوع بالنسبة لي ضرورة، لأن التكرار يقتل الشغف، لذلك لا أحب التكرار وهذا العمل مختلف تماماً.

العربيه نت