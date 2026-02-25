الفنانة منى جبر تتصدر الترند بسب نجلها

تصدر اسم الفنانة المصرية منى جبر ترند محرك البحث غوغل بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكماً بحبس نجل الفنانة منى جبر والمخرج هاني لاشين 24 ساعة، وذلك بعد إلغاء حكم سابق بالحبس 6 أشهر.

جاء الحكم الجديد بتهمة التسبب في إصابة مهندسة بعاهة مستديمة إثر عقر كلب المتهم لها داخل مسكنها.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت سابقاً بحبس نجل الفنانة والمخرج 6 أشهر لنفس التهمة. وأحالت الجهات المختصة القضية للمحاكمة بعد إصابة مهندسة ديكور بعاهة في اليد إثر عقر كلبها داخل مسكنهم

تقدمت المهندسة، التي تعمل في مجال الديكور، ببلاغ رسمي لقسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه باتفاقها على تشطيب شقة نجل الفنانة. وخلال اصطحابها للعمال، وجدت كلباً بالشقة، وطالبت بإخراجه لمنع وقوع أذى إلا أن ذلك لم يتم.

وأوضحت أن الكلب عقرها في يدها، مما تسبب لها في إصابات بالغة وصفها التقرير الطبي بأنها عاهة مستديمة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت القضية لجهات التحقيق التي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة.

العربيه نت