بدء عمليات علاج المياه السوداء بمستشفى مكة بمدني

من جانبه أوضح د. أحمد مقلد، مدير مستشفى مكة بمدني، في تصريح لـ(سونا)، أن بدء مثل هذه العمليات جاء في إطار الجهود المستمرة لتوطين الخدمات التخصصية المتقدمة داخل البلاد في مجال طب العيون، وتخفيف معاناة المرضى، والحد من تكاليف السفر خارج السودان لإجراء مثل هذا النوع من العمليات.

وأكد مقلد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات علاج الجلوكوما، خاصة للحالات المتقدمة التي لا تستجيب للعلاج الدوائي أو الجراحات التقليدية، حيث يُعد (صمام أحمد فالف) من أحدث الوسائل الطبية المستخدمة للسيطرة على ضغط العين المرتفع، مضيفاً أن إدخال هذه التقنية يسهم في تقليل فرص فقدان البصر لدى المرضى، إذ يعمل الصمام على تنظيم تدفق السوائل داخل العين ومنع ارتفاع الضغط بصورة خطرة، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على ما تبقى من القدرة البصرية لدى المصابين بالمياه السوداء.