ضبط مُمارِسة صحية تصور المراجعات أثناء جلسات الليزر

ضبطت وزارة الصحة، مخالفة صحية داخل عيادة جلدية، تمثّلت في قيام ممارِسة صحية بتصوير عدد من المراجعات أثناء جلسات الليزر ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية.

وأكّدت الوزارة استكمالها للإجراءات النظامية بحق المخالِفة في محافظة القنفذة، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا، التي شملت شطب الترخيص المهني وفرض غرامة مالية، وذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لوزارة الصحة في حماية الصحة العامة وحفظ خصوصية المستفيدين.

كما نبّهت إلى أن تصوير المستفيدين أو توثيق إجراءاتهم العلاجية أو التجميلية ونشرها، بأي وسيلة كانت، يُعد مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مؤكدةً أن ذلك ينطبق على جميع الممارسين الصحيين في مختلف التخصصات والمؤسسات الصحية التي يعملون بها.

وتواصل وزارة الصحة تعزيز جهودها الرقابية على المنشآت الصحية، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المستفيدين أو تخالف الأنظمة، داعية جميع الممارسين والمنشآت الصحية إلى الالتزام بالضوابط المهنية والنظامية المعتمدة في المملكة لحماية الصحة

أخبار 24