إسحق أحمد فضل الله يكتب: (جنة الكتب)

قال الشاعر خالد فتح الرحمن:

“إسحق فضل الله أدخلوه الجنة، فكان أول ما قاله هو….. المكتبة بي وين؟”

والرجل لم يبعد…. ونحن… إسحق حبه للكتب يشبه حب الرجل الذي جاء في الحديث النبوي

قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل يدخله الله الجنة، فيقول: يا رب… أشتهي أن أزرع. فيقال له: ويحك، ألست في ما تشتهي؟ فيقول: بلى يا رب، لكني أشتهي أن أزرع. فيقال له: دونك…. فيزرع، فيتبادر زرعه كأمثال الجبال

والحكاية ما نريده منها هو أنك هناك في الجنة تسأل ما شئت…. والشاعر خالد إذن صادق في حديثه عن غرامنا بالكتب

وفي الكتب جنات….

(٢)

وفي الكتب غرائب

ففي السويد القديمة كان الرجل حين يتقدم في السن يقرر يومًا أنه:

“أنا ذاهب إلى النهر الأصفر”

والنهر الأصفر هو الصحراء الجليدية

ويذهبون به ومعه كوم من الأخشاب والطعام… وهناك يتركونه والنار مشتعلة

وعند الليل العجوز يرى ثقوبًا في الظلام حوله

ثقوب تتكاثر…. وهي عيون الذئاب… والذئاب تنتظر خمود النار لتهجم

وشيئًا فشيئًا النار تخمد…. ثم؟؟

وفي جنوب السودان يقرر العجوز أنه ذاهب إلى الآباء…. يعني القبر

ويقيمون له حفلًا مشهودًا، تُسكب فيه جرار الخمر للضيوف… حتى إذا سكروا حملوا العجوز إلى قبر سبق إعداده و…؟

وعن التشابه الغريب تقول الكتب

أحمد بن أصلان الذي زار سهوب روسيا في زمان الخليفة العباسي قال:

“وإذا مات الرجل جعلوا زوجته في خيمة… وأصدقاؤه يدخلون عليها للمضاجعة… وكل منهم بعد انتهاء المهمة يوصيها بإبلاغ الميت وصية فلان”

بعدها تدخل عليها امرأة وأخريات معها… ويقتلنها خنقًا… والعرف هو أنه لا بد من إرسال زوجة لخدمة الرجل

والأمر ذاته ظل في الهند حتى قريب… ولعله حتى اليوم

وكان الشيطان لا يتعب نفسه بتجديد أساليبه

(٣)

وبريد

أبا عمر…

جزيرة أبستين موجودة في نفوس الملايين… فالرجل الثري حين يجد أنه يتقدم في العمر يُصاب عادة بشيء…

الثري الذي يرى أنه يكاد يعجز عن الشهوات ينغمس عادة في بحر الشهوات…. جنس…. خمر… طعام… أزياء…

أما إن كان من أهل السلطة، فإن شهوة أخرى تقوده مع الأخريات هذه…

شهوة إيذاء الناس بأقصى ما يجد

وقتلهم بجنون

واستعراض قوته هذه أمام الناس بجنون… والرغبة في أن يبقى في عيون الناس والإعلام….

والصياح والصخب و..

هل تذكرك هذه الأوصاف بأحدهم؟.

إسحق أحمد فضل الله