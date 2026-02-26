خوفا من رامز جلال.. سماح أنور تكشف عن سر يخص سمير صبري

وقعت الفنانة المصرية سماح أنور في فخ برنامج “رامز ليفل الوحش”، الذي يقدمه رامز جلال، ويعرض عبر شاشة “mbc مصر” في شهر رمضان.

وخلال أحداث المقلب، والعقاب الذي قد تتعرض إليه سماح أنور، في حال لم تجب عن أسئلة مقدم البرنامج، وُجه إليها سؤال يتعلق بقصة حب جمعتها بفنان كبير راحل.

حيث سألها رامز جلال – دون أن تعلم هي هويته – قائلا “إيه حكاية قصة الحب اللي كانت بتجمعك بفنان كبير وسابك بعد ما وعدك بالجواز؟”، لتجيب قائلة “آه حقيقية”.

وحينما سألها قائلا “ممكن أعرف هو مين؟”، لم تتردد قائلة “سمير صبري”، وتابع رامز قائلا “اتفقتوا على الجواز وهو سابك؟”، لتجيب قائلة “الحقيقة متفقناش على الجواز.. هو جاب دبلة (خاتم الزواج) من غير ما يقولي”.

وفي نهاية الحلقة، حينما أفصح رامز جلال عن شخصيته الحقيقية، أعاد عليها السؤال بطريقة أخرى قائلا “انتي اتجوزتي سمير صبري؟”، لتجيب قائلة “لأ”، فتابع رامز قائلا “كنتي هتتجوزيه؟”.

لتشرح سماح أنور ما حدث قائلة “هو اشترى دبلة ومقاليش”، وحينما سألها رامز قائلا “يعني انتي كنتي موافقة”، أخبرته بأنها كانت ستوافق بالقطع في حال أخبرها بالأمر، وأشارت إلى كون ما أعجبها في الفنان الراحل هو كونه “رجل”، في إشارة إلى صفاته التي يتميز بها.

العربيه نت