ميزة لا يملكها أي منافس.. المواصفات الرسمية لهاتف Galaxy S26 Ultra

كشفت “سامسونغ” رسمياً عن هاتف Galaxy S26 Ultra، الذي تصفه الشركة بأنه أقوى ما قدمته في عالم الهواتف لعام 2026، مع تركيز واضح على الأداء، والكاميرا، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة حصرية قد تغيّر قواعد المنافسة.

شاشة خصوصية تعمل على مستوى البكسل

الميزة الأبرز في الهاتف هي شاشة “الخصوصية المدمجة”، وهي الأولى من نوعها عالمياً داخل هاتف ذكي.

تعمل التقنية على مستوى البكسل، وتتيح تقليص زاوية الرؤية الجانبية تلقائياً لإخفاء محتوى تطبيقات وإشعارات يحددها المستخدم، ما يمنع المتطفلين من الاطلاع على بيانات حساسة مثل تطبيقات البنوك أو المحادثات الخاصة.

توفر الميزة وضعين:

– الخصوصية القياسية.

– الخصوصية القصوى (قد تؤثر بشكل طفيف على التباين وجودة الصورة).

وتبقى الشاشة نفسها من نوع Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة، بدقة QHD+ (3120×1440 بكسل) وكثافة 500 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتز.

ورغم أن بعض المنافسين مثل وان بلس 15 يقدمون معدل تحديث أعلى يصل إلى 165 هرتز، فإن 120 هرتز تظل كافية لمعظم الاستخدامات بما فيها الألعاب.

كما يستمر دعم قلم S Pen لعشاق الإنتاجية وتدوين الملاحظات.

تصميم أنحف ووزن أخف

يحافظ الهاتف على لغة التصميم المنحنية التي ظهرت في الجيل السابق، مع تقليل السمك إلى 7.9 ملم مقارنة ب 8.2 ملم في Galaxy S25 Ultra و8.6 ملم في Galaxy S24 Ultra.

ويبلغ وزنه 214 غراماً، أي أخف من آيفون 17 برو ماكس الذي يزن 233 غراماً، ما يمنحه أفضلية في الاستخدام لفترات طويلة.

ويتوافر الهاتف بستة ألوان، بينها أربعة قياسية (البنفسجي الكوبالت، الأزرق السماوي، الأسود، الأبيض) ولونان حصريان عبر الإنترنت (الفضي الظلي، الوردي الذهبي).

كاميرا أكثر سطوعاً.. وتركيز على الذكاء الاصطناعي

يحتفظ الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل، لكنه يأتي بفتحة عدسة أوسع f/1.4 مقارنة ب f/1.7 في الجيل السابق، ما يسمح بدخول ضوء أكبر وتحسين التصوير الليلي.

ويضم النظام:

– تقريب بصري 3x بدقة 10 ميغابكسل.

– تقريب بصري 5x بدقة 50 ميغابكسل.

– كاميرا واسعة جداً بدقة 50 ميغابكسل.

– كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف تصوير 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، مع تنسيق Advanced Professional Video الجديد، إضافة إلى تقنيات تثبيت تعتمد على بيانات الجيروسكوب في الوقت الحقيقي.

كما تقدم “سامسونغ” مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي مثل:

Photo Assist لتحرير الصور وإضافة أو إزالة عناصر.

Audio Eraser لإزالة الضوضاء من الفيديو.

Creative Studio لتحويل الصور إلى ملصقات وخلفيات.

أداء Snapdragon 8 Elite Gen 5

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في جميع الأسواق، مع خيارات ذاكرة 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما أعادت الشركة تصميم نظام التبريد بغرفة بخار أكبر، مع تحسين تشتيت الحرارة بنسبة 20%، ما يعزز الأداء تحت الضغط.

بطارية ثابتة وشحن أسرع

رغم استمرار سعة البطارية عند 5000 مللي أمبير للعام السابع على التوالي، فإن الهاتف يدعم شحناً أسرع، إذ يمكنه الوصول إلى 75% خلال نحو 30 دقيقة، في تحسن ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.

ذكاء اصطناعي مدمج في كل التفاصيل

الهاتف يقدم باقة ميزات AI تشمل:

– محلل لقطات الشاشة.

– Now Brief وNow Bar لاقتراحات سياقية.

– Call Screening لفلترة المكالمات.

– ألبوم خاص للصور المقفلة.

– تحسينات أمنية تشمل تشفيراً معززاً وحماية ما بعد الحوسبة الكمّية.

كما تدعم ميزة Circle to Search تحليل الأزياء الكاملة دفعة واحدة، فيما يوفر المساعد “بيكسبي” تحكماً بالأوامر الطبيعية واقتراحات فورية.

السعر وموعد التوفر

تبدأ الطلبات المسبقة اليوم، على أن ينطلق البيع في 11 مارس.

ويبدأ السعر من 1299 دولاراً دون زيادة عن الجيل السابق، رغم ارتفاع تكاليف المكونات عالمياً.

وبميزة شاشة الخصوصية الفريدة، يبدو أن Galaxy S26 Ultra لا ينافس فقط على المواصفات، بل يراهن على تقديم تجربة لا يملكها أي هاتف آخر حالياً.

