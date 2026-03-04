تصفيات داخلية: نيالا..

انطلقت رشقة من الرصاص على القائد المليشي احمد آدم عبود وأنهت حياته ، في سلسلة تصفيات داخل كيان المليشيا المتمردة ، واثار الحدث لغطاً بين قطاعات واسعة وتوتراً في ولاية جنوب دارفور واعاد حدة الصراع بين الهبانية والسلامات في المنطقة حيث كان القتيل ابرز المعارضين لعودة السلامات إلى مناطق اقاماتهم سابقاً قبل المواجهات مع الهبانية…

وفي ابرز تسجيلاته ، اوضح عبود أنه ابلغ أهله واسرته بالقيادات التى تخطط لمقتله من مليشيا آل دقلو الارهابية ، ووصفت كثير من المنابر موته بأنه عملية غدر..

وتفاقمت خلال الأيام الماضية عمليات الغدر المتبادل ، وهى سلسلة معقدة من الطموحات الشخصية والصراعات القبلية والثأرات القديمة ومع انتشار السلاح وغياب القيادة وسيادة الفوضى..

وتفاصيل ما جرى تؤكد ذلك حيث تشير الوقائع إلى وصول رتل من السيارات القتالية إلى سوق المواشي بنيالا يقودها المدعو موسى السميح قائد مليشي عد الفرسان ، ودار نقاش مع عبود وانتهى بإطلاق النار عليه وتركه جثة هامدة في بركة من الدماء.. وهذا حال وتصرفات مليشيا آل دقلو الارهابية..

د.ابراهيم الصديق على

3 مارس 2026م