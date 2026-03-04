شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تكشف عن حظرها من دخول مصر بسبب مقطع من أغنية رددتها في حفل جماهيري وتقدم إعتذار لحكومة مصر وشعبها

خرجت المطربة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, في مقطع فيديو قصير نشرته على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت ملكة الدلوكة, عن حظرها من دخول جمهورية مصر, بعد أن كانت ترغب في السفر للقاهرة, من أجل الإطمئنان على أبنائها الذين يقيمون فيها.

وقالت إنصاف مدني, أن الحظر سببه مقطع من أغنية تغنت بها في حفل جماهيري, لكن المقطع تم فهمه عن طريق الخطأ الأمر الذي تسبب في حظرها من دخول مصر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدمت المطربة الشهيرة اعتذارها لمصر حكومة وشعبا مؤكدة أنها لم ولن تقصد الإساءة لمصر.

محمد عثمان _ النيلين