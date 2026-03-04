شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني بالمملكة يقيم مائدة إفطار كبيرة تقديراً لمواطن سعودي محب للشعب السوداني والجمهور: (رفعت رأسنا يا كارب)

كشف الناشط السوداني, محمد الأسد, في مقطع فيديو قام بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن إقامة مواطنه عبد الله, لمائدة رمضانية كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشاد الأسد, بكرم مواطنه عبد الله, الذي أصر على إقامة المائدة تقديراً لمواطن سعودي, عرف عنه محبته للسودانيين.

وبالفعل أقام عبد الله, مائدة كبيرة, دعا فيها السعودي, المعروف بإبن الجنوب, وعدد كبير من السودانيين, بالمملكة العربية السعودية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد لاقت مبادرة المواطن السوداني, إعجاباً كبير بمواقع التواصل السودانية, وعلق المتابعون مشيدون: (رفعت رأسنا يا كارب).

محمد عثمان _ النيلين