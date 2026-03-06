متطلبات الحرب

الواضح من مسار الحرب الجارية أننا سنكون أمام تحدي دفع فاتورة الحرب عاجلاً.

أول نتائج الحرب أثبتت أن المسيرات الإستراتيجية هي السلاح القوي الحاسم و الذي تم إستخدامه بكثافة و كان فعالا في أحداث خسائر كبيرة مادية و بشرية .

المسيرات مستخدمة من قبل الدعم السريع بكثرة رغم نجاح قواتنا في صد العديد منها .

الأبيض تواجه الآن قصف المسيرات و هو تهديد يعني أنها أصبحت الهدف الحالي للتمرد .

إستمرار التمرد في حرب المسيرات و بعض المعارك يؤكد أن الحرب لم تمنع الدول الداعمة له من إستمرار مده بالسلاح و العتاد .

هذه أكبر نتيجة واضحة على نتائج الحرب علينا و التي سيكون فيها سوق المسيرات نشطاً و مرتفعا في أسعاره مع تسابق للحصول عليها مما سيؤدي لإرتفاع أثمانها .

هذا الوضع معناه عبء عسكري إضافي لتوفير الميزانيات و للتعجيل بالتحركات العسكرية و الإستفادة من الإنشغال الدولي بالحرب و هذا يعني أيضا أن علينا أن نسرع بالحسم .

ستكون الدول الداعمة لنا و تلك التي تبيعنا السلاح في حاجة للمال لتوفيره لحمايتها خاصة و أن الحرب هي إستمرار للسابقة و التي لم تكمل نصف العام و هذا معناه أن هنالك تصميم على الإستمرار لتحقيق المطامع فيها و الأهداف منها .

هذه الأوضاع القاسية تأتي مع ضعف واضح للحكومة خاصة في الإقتصاد و زيادة الإنتاج .

السرعة ستكون مهمة و البطء سيكون كارثيا و الحل في تسريع عمل الحكومة إما بزيادة نشاطها بدعمه بتغييرات وزارية و حكومية عليا أو بتغييرها بحكومة قادرة علي إدارة إقتصاد الحرب .

سنواجه بتغيرات في السياسات الدولية و التحالفات و رغم نشاط وزارة الخارجية فإن الحاجة ماسة لدعمها بمجلس إستشاري للوزير يكون نشطا ليقدم الرأي العاجل و المدروس علي أن تكون أهم واجباته القدرة علي التعامل مع تغيرات العلاقات الخارجية مع الدول الداعمة و حتي المعادية.

هنالك حاجة لتغييرات في السفارات و السفراء و على رأس ذلك دعمها بملحقيات عسكرية و إقتصادية و إعلامية . كما أنه من المهم رفع كفاءتها في رعاية المواطنين السودانيين في مناطق النزاع و لوضع خطط للحماية و الإجلاء السريع .

لن تكون الدول المستقبلة لمواطنينا الذين لجأوا إليها سابقاً و لا الذين سيلجأون إليها لاحقاً بقادرة علي إستضافة المزيد أو بإستمرار من هم فيها حالياً.

العالم بعد هذه الحرب سيكون مختلفا و لا مجال فيه للضعفاء و لا للذين لا يدركون وجهات التغييرات و سبل التعامل معها .

العمل الإعلامي الرسمي ضعيف نحتاح إلي تفعيل التضامن الشعبي مع قواتنا المسلحة و دعم الحشد و الإستنفار .

سيكون دعم القطاع الخاص ليتمكن من التحرك أمرا مطلوبا بشدة .

نهاية الحرب معناها لمن أراد أن يحافظ علي وجوده أن يكون قادراً على الفهم و الإدراك و التحرك الصحيح السليم و أن ذلك هو ما يقوم عليه بقاء الدولة و حيويتها .

راشد عبدالرحيم