■ والحديث عن تعيين عسكوري عضواً منتدباً لشركة زادنا يطرح عدداً من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابة !!

■ ومع هذا .. من حق الجهات المختصة أن تختار لمؤسساتها من تشاء من الرجال .. ومع هذا أيضاً من حق المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية أن يتساءلوا عن الدواعي والأسباب التي تضع الرجل غير المناسب .. في المكان المناسب !!

■ ومن تلك التساؤلات المشروعة .. متي تم ( إفتراع) منصب العضو المنتدب لشركة زادنا؟ .. هل هو منصب قديم لم يجد من منحوا عسكوري قبلاً من يشغله .. أم أن التفصيل الجديد تمّ علي مقاس عسكوري الذي لم يجدوا له منصباً في كامل التشكيلة التي تمت من قبل وأخيراً نجح أصدقاؤه ومعارفه في منحه منصباً كان ولايزال هنالك من هم أكفأ منه ليشغله ..

■ ربما نسي المتابعون أن عسكوري شغل من قبل منصباً رفيعاً بجانب الدكتور إبراهيم البدوي وزير مالية حكومة حمدوك الأولي .. تم تكليف عسكوري بمنصب المستشار لوزير المالية يومها ومسؤولاً عن ملف السلع الإستراتيجية بالبلاد .. لا أعرف هل استقال عسكوري يومها أم فشل في مهمته لكنه بالمجمل لم يحقق نجاحاً هناك ..

■ من المفارقات العجيبة في تعيين عسكوري في منصبه الجديد أنه سيشغل منصباً رفيعاً في شركة ناجحة بناها الإسلاميون قبل سنوات من ليل الأسي ومر الذكريات وقاموا بتسليمها من بعد لكل أهل السودان وغادروها وتولّوا إلي ظل ميادين جديدة من ساحات العمل المخلص لأجل السودان .. الأرض والإنسان ..

■ عسكوري سياسي مثير للجدل .. له مواقف واضحة ومحددة وصريحة حد الصدمة فهو يدعو صراحة إلي فصل دارفور عن السودان ولايتردد في التبشير بموقفه هذا علي الملأ !!

■ عسكوري سياسي أكثر منه تنفيذي .. كان ممكناً الإستفادة منه في موقع آخر غير زادنا .. دعونا ننتظر .. ربما يكذّب عسكوري توقعاتنا ويحقق نجاحاً وهو مانأمله حتي لا تتحول الأغنية المثيرة للجدل من نفع بلدو إلي خَرَب بلدو !!

عبد الماجد عبد الحميد