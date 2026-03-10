شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية المثيرة للجدل هالة عبد الرحيم تجيب على فتاة سألتها: (لو عقدنا ولسة ما عملنا مناسبة هل يجوز أطلب منه؟)

عادت الناشطة السودانية, هالة عبد الرحيم, للظهور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشطة هالة, كانت قد أثارت الجدل بفيديو سابق طالبت فيه النساء السودانيات, بالرقص لأزواجهن.

وفي المقطع الجديد تلقت الناشطة استشارة من إحدى متابعاتها قالت فيها: (لو عقدنا ولسة ما عملنا مناسبة هل يجوز أطلب منه؟).

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أجابت “هالة”, بجواز الطلب من الرجل بعد عقد القران ولكن بشرط أن يدخل بك, مع العلم أن في العرف السوداني, يجب إتمام مراسم الزواج ومن ثم الدخول.

محمد عثمان _ النيلين