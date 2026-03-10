شاهد بالفيديو.. في أول تصريح لها بعد زواجها من “خواجة” ببريطانيا.. التيكتوكر السودانية مي: (عوضني عن كل لحظة وجع) والجنس اللطيف: (قادرة والله)

احتفلت التيكتوكر, السودانية, المعروفة مي أحمد, بزواجها من شاب من إحدى الجنسيات الأوروبية, بنشر مقطع فيديو لهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد احتفلت مي, بزواجها بلقطات رومانسية مع زوجها الذي أعلن إسلامه قبل أيام من عقد قرانهما.

وظهرت التيكتوكر, في لقطات رومانسية مع زوجها وكتبت على المقطع: (تم زواجي اليوم مِن من أحبه قلبي وعوضني عن كل لحظة وجع مريت بيها).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اقتحم الجنس اللطيف المقطع بتعليقات ساخرة ومباركة الزواج, حيث كتبت إحداهن: (قادرة والله).

محمد عثمان _ النيلين