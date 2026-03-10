بعد نجاح “اتنين غيرنا”.. نور إيهاب: استمتعت بالتجربة ولم أتوقع حجم التفاعل

تعد الفنانة نور إيهاب واحدة من الوجوه الشابة التي استطاعت أن تثبت حضورها في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما لفتت الأنظار بموهبتها وقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة رغم صغر سنها. فقد بدأت نور مشوارها الفني مبكراً، وتمكنت تدريجياً من حجز مكانها بين جيل الشباب، معتمدة على الأداء الطبيعي والبساطة التي تميز ظهورها على الشاشة.

وخلال مسيرتها القصيرة نسبياً، شاركت نور إيهاب في عدد من الأعمال الدرامية التي ساهمت في تعريف الجمهور بها، حيث حرصت على اختيار أدوار تمنحها مساحة للتعبير عن قدراتها التمثيلية وتقديم شخصيات قريبة من الجمهور. ومع كل عمل جديد تحاول الفنانة الشابة أن تضيف تجربة مختلفة إلى رصيدها الفني، خاصة في الأعمال التي تعتمد على العلاقات الإنسانية داخل الأسرة.

مزيجاً من الرقة والقوة

وفي أحدث مشاركاتها الدرامية، ظهرت نور إيهاب في مسلسل “اتنين غيرنا”، الذي حقق تفاعلاً ملحوظاً لدى الجمهور منذ عرضه، خاصة مع تطور الأحداث والعلاقات بين الشخصيات. وقدمت نور خلال العمل شخصية “عليا”، وهي شخصية تحمل مزيجاً من الرقة والقوة في الوقت نفسه، وهو ما جعلها تحظى باهتمام المشاهدين.

وفي حديثها مع “العربية. نت” تحدثت نور إيهاب عن تجربتها في المسلسل وردود الفعل التي تلقتها بعد عرضه، مؤكدة أنها شعرت بسعادة كبيرة بالنجاح الذي حققه العمل لدى الجمهور.

وقالت نور إن شخصية “عليا” كانت بالنسبة لها تجربة مميزة، موضحة أنها أرادت أن تظهر الشخصية بشكل يجمع بين عدة جوانب مختلفة، فهي فتاة محبة لعائلتها ورقيقة في تعاملها مع من حولها، وفي الوقت نفسه تخشى دخول عالم الوسط الفني، لكنها تمتلك أيضاً شخصية قوية و”جدعة” قادرة على مساعدة الآخرين وحل المشكلات.

كيمياء جمعت فريق العمل

وأضافت أنها لم تكن تتوقع حجم التفاعل الذي حققته الشخصية مع الجمهور، مشيرة إلى أن ارتباط المشاهدين بها جاء بشكل يفوق توقعاتها، خاصة أنها حاولت تقديمها بصورة طبيعية وبسيطة، معتبرة أن الفضل في ذلك يعود إلى جودة الكتابة والسيناريو الذي رسم ملامح الشخصية بشكل واضح.

وعن كواليس العمل، أوضحت نور أنها استمتعت كثيراً بتجربة التصوير، خاصة العمل مع الفنانة دينا الشربيني، التي وصفتها بأنها شخصية قريبة من الجميع وتشعرك وكأنها صديقة منذ سنوات طويلة.

كما أشارت إلى أن العمل مع الفنان آسر ياسين كان تجربة ممتعة أيضاً، مؤكدة أن هناك كيمياء واضحة جمعت بين فريق العمل، لدرجة أنهم شعروا وكأنهم بالفعل عائلة واحدة أمام الكاميرا، لافتة إلى أن آسر ياسين يتمتع بخفة ظل كبيرة ساهمت في خلق أجواء إيجابية خلال التصوير.

قواسم مشتركة

وعن أوجه التشابه بينها وبين شخصية “عليا”، قالت نور إيهاب إن هناك بعض القواسم المشتركة بينهما، أبرزها حب العائلة والاهتمام الكبير بها، إلى جانب شعورها بأن أخاها في الحياة الواقعية يشبه إلى حد ما علاقة الأخ بالشخصية داخل المسلسل من حيث الخوف عليها والاهتمام بها.

وأضافت نور أن المنافسة في الموسم الرمضاني تكون دائماً قوية وصعبة بسبب كثرة الأعمال المعروضة، لكنها كانت تشعر بالهدوء أثناء مشاركتها في “اتنين غيرنا”، موضحة أنها لم تضع على نفسها ضغوطاً كبيرة، بل فضلت أن تترك الأمور تسير بشكل طبيعي وأن تعتمد على اجتهادها وتوفيق الله.

وكشفت نور إيهاب أنها تعمل حالياً على التحضير لمشروع فني جديد، لكنها فضلت عدم الكشف عن تفاصيله في الوقت الحالي، مؤكدة أنها تأمل أن تقدم أعمالاً مميزة ترضي جمهورها خلال الفترة المقبلة.

العربيه نت