أحمد حلمي يعود للسينما بعد أربع سنوات بفيلم “حدوتة”

بعد غياب دام قرابة 4 سنوات، يعود النجم المصري أحمد حلمي إلى السينما بفيلم “حدوتة”.

استغرقت مرحلة التحضير للفيلم 4 أشهر متواصلة، وكشف مصدر مقرب من حلمي لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن الفنان بحث عن سيناريو مميز لعودته.

التقى حلمي بالمخرج مازن أشرف الذي عرض عليه فكرة فيلم أعجبت الفنان.

الفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وعقد حلمي جلسات عمل مكثفة مع المخرج والسيناريست لتطوير الفكرة ومراجعة المشاهد.

دخل فيلم “حدوتة” حيز التنفيذ الفعلي، ومن المقرر بدء التصوير بعد إجازة عيد الفطر.

كان حلمي يرغب في تصوير الأيام الثلاثة الأولى من الفيلم خلال شهر رمضان، لكن ضيق الوقت حال دون ذلك.

يشارك في بطولة الفيلم ماجد المصري، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، بالإضافة إلى مطرب مهرجانات شعبي. يتضمن الفيلم عدداً من الأغنيات. يتكتم فريق العمل على تفاصيل الفيلم، لكنه ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الممزوجة بالكوميديا.

يؤدي حلمي دور رجل تربى لدى آخرين بعد وفاة والديه، ويواجه مواقف كوميدية.

من ناحية أخرى، كان حلمي قد تعاقد قبل 6 أشهر على فيلم “أضعف خلقه” مع هند صبري، لكن تم تأجيله لانشغالها بمسلسل “مناعة”.

آخر أعمال حلمي السينمائية فيلم “واحد تاني” عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً بمشاركة روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، ونور إيهاب، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

العربيه نت