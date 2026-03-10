مدير عام صحة القضارف يبحث مع المالية مراجعة وتعديل لائحة الكوادر الطبية والصحية للعام 2026

بحث مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، دكتور أحمد الأمين آدم، خلال اجتماع مشترك مع مدير عام وزارة المالية بالإنابة الأستاذة نوادر بشرى، وبحضور اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل لائحة الكوادر الطبية والصحية للعام 2026م، الجوانب الفنية والمهنية المرتبطة باللائحة والهيكل الذي تستند عليه في استبقاء واستقطاب الكوادر الطبية والصحية.

وتناول الاجتماع مراجعة اللائحة بما يتوافق مع التكاليف الفعلية، بما يسهم في ضمان جودة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة بالولاية، كما ناقش التحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة، وسبل استقرار النظام الصحي عبر تقديم حوافز تحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأكد مدير عام وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتحقيق عدالة توزيع الخدمات الصحية والطبية في جميع مناطق الولاية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا التوسع يتطلب قدراً من المرونة في اللوائح والقوانين المالية بما يسهم في جذب واستبقاء الكوادر العاملة في القطاع الصحي، داعياً إلى توفير ضمانات تسهم في استقرار مستقبل العمل الصحي بالولاية.

من جانبها أكدت الأستاذة نوادر بشرى، مدير عام وزارة المالية بالإنابة، أهمية القطاع الصحي في ضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، مبينة أن الوزارة جادة في تهيئة بيئة محفزة لهذا القطاع على المستويين المالي والإجرائي، عبر لوائح وقوانين تدعم مصلحة القطاع الصحي وتسهم في استبقاء الكوادر الطبية بالولاية.

