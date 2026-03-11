مشكلة بالقلب.. نقل ماجدة زكي للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت الفنانة المصرية ماجدة زكي لأزمة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورافق الفنانة إلى المستشفى عدد كبير من أفراد عائلتها، من بينهم شقيقها الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا ونجلها وبعض المقربين.

وكشف الفنان أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته، حيث قال في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إنها تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لآلام شديدة في الصدر، وتم نقلها إلى المستشفى لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف زكي أن الطبيب المعالج أكد ضرورة تركيب دعامة بالقلب، وهذا ما خضعت له بالفعل بعد وقت قصير، حيث تم تركيب الدعامة للفنانة التي لا تزال متواجدة في المستشفى تحت الملاحظة الطبية الدقيقة. وأوضح أن الفريق الطبي المعالج أكد أنه سوف يسمح لماجدة زكي بالخروج بعد ساعات، لتستكمل فترة علاجها بالمنزل.

العربيه نت