“واتساب” يطلق حسابات بإشراف الوالدين للأطفال دون 13 عاماً

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق نوع جديد من الحسابات داخل تطبيق “واتساب” مخصص للأطفال دون سن 13 عاماً، مع أدوات إشراف كاملة للآباء تهدف إلى تعزيز الأمان والتحكم في استخدام التطبيق.

وتسمح الحسابات الجديدة التي تُدار بإشراف الوالدين، للأطفال باستخدام ميزتي المراسلة والمكالمات فقط، دون الوصول إلى بقية خدمات التطبيق أو التعرض للإعلانات.

إعداد الحساب بموافقة الوالدين

وأوضحت الشركة أن إنشاء الحساب يتطلب وجود جهاز الوالد أو الوصي وجهاز الطفل معاً، حيث يتم ربط الحسابين عبر رمز QR للتحقق من الإعداد.

وخلال عملية الإعداد يمكن للوالدين تفعيل تنبيهات لمتابعة نشاط الحساب، مثل تلقي إشعار عندما يقوم الطفل بإضافة أو حظر أو الإبلاغ عن أحد جهات الاتصال، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

كما يمكن تفعيل تنبيهات اختيارية تشمل تغييرات الاسم أو الصورة الشخصية، أو تلقي طلبات دردشة جديدة، أو الانضمام إلى مجموعات أو مغادرتها، أو حذف محادثة أو جهة اتصال.

حماية الإعدادات برمز سري

وتُحمى جميع إعدادات الإشراف بواسطة رمز PIN مكوّن من ستة أرقام يمكن للوالدين تعيينه وتعديله من أجهزتهم الخاصة، ما يمنع تغيير الإعدادات دون موافقتهم.

وأكدت الشركة أن المحادثات والمكالمات في هذه الحسابات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، وهو النظام الأمني نفسه المستخدم في جميع محادثات “واتساب”.

قيود على بعض الميزات

لن يتمكن مستخدمو هذه الحسابات من الوصول إلى عدد من الميزات المتقدمة داخل التطبيق، مثل Meta AI أو القنوات أو ميزة الحالة، كما لن يُسمح لهم بتفعيل الرسائل ذاتية الاختفاء في المحادثات الفردية.

وعند تلقي رسالة من شخص غير موجود في جهات الاتصال، سيظهر للمستخدم الصغير تنبيه يوضح بعض المعلومات عن المرسل، مثل الدولة التي يتواجد فيها وما إذا كان هناك مجموعات مشتركة بينهما.

كما يقوم التطبيق تلقائياً بتمويه الصور القادمة من جهات اتصال غير معروفة، مع إمكانية كتم المكالمات الواردة من أرقام غير مسجلة.

تحكم أكبر في طلبات الدردشة والمجموعات

ستصل جميع طلبات الدردشة الجديدة إلى مجلد منفصل داخل التطبيق، ولا يمكن فتحه إلا باستخدام رمز PIN الخاص بالوالدين. كما تخضع روابط الانضمام إلى المجموعات للقيود نفسها.

وقبل قبول الانضمام إلى أي مجموعة، يعرض التطبيق معلومات إضافية مثل عدد الأعضاء وهوية المشرفين على المجموعة.

إمكانية التحول إلى حساب عادي لاحقاً

وأشارت “ميتا” إلى أنه عندما يصل المستخدم إلى سن أكبر، سيظهر إشعار يتيح تحويل الحساب إلى حساب عادي.

كما تخطط الشركة لإتاحة خيار يسمح للوالدين بتأجيل هذا التحول لمدة تصل إلى 12 شهراً إضافية.

طرح تدريجي حول العالم

بدأت الشركة بالفعل إطلاق الميزة في عدد محدود من الدول، على أن يتم توسيعها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه عدة دول مثل الدنمارك وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا إلى فرض قيود أو حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معينة، في محاولة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.

