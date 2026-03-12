مستحضرات العناية بالبشرة تفقد الكثير من فعاليتها بعد الـ11 مساء

تشير الدراسات الجديدة إلى أن توقيت تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة مساء يؤثر على مدى فعاليتها. ويتم التحدث في هذا المجال على فلسفة ناشئة يطلق عليها اسم “العناية الزمنية بالبشرة”، تؤكد أن توقيت تطبيق الأمصال والكريمات الليلية لا يقل أهمية عن قائمة مكوناتها.

فإذا أردنا أن نفهم دور التوقيت الزمني في هذا المجال، علينا أن نعود إلى علم الأحياء الزمني الخاص بالجلد. إذ يعمل جلدنا وفق إيقاع يومي يختلف بين الليل والنهار، ويمكن تشبيه الجلد بنظام يعمل حسب إيقاعين مختلفين: فهو يتصرف من السادسة صباحاً إلى السادسة مساء بطريقة دفاعية، حيث تزداد سماكته قليلاً، ويبلغ إفرازه للدهون ذروته لتكوين طبقة واقية، فيما تركز الخلايا بشكل كامل على مكافحة الأشعة فوق البنفسجية، والتلوث، والبكتيريا.

ولا تهتم البشرة في هذه المرحلة بامتصاص مستحضرات العناية بقدر اهتمامها بمواجهة ضغوط الحياة اليومية. لكن بمجرد غروب الشمس، وتحديداً من الساعة السادسة مساءً فصاعداً، يبدأ الجلد بمرحلة إصلاح نفسه، فيصبح حاجزه أكثر امتصاصاً وتتوقف آليات الحماية عن العمل للمساهمة في التنظيف العميق.

الساعة الذهبية

إن قاعدة الساعة 11 مساء ليست مجرد حيلة تسويقية عشوائية، بل هي مبنية على ذروة فترة تجديد خلايا الجسم. وتشير الأبحاث إلى أن انقسام خلايا الجلد وتجديدها قد يحدث أسرع بما يصل إلى 30 مرة في الليل مقارنة بالنهار. مع ذلك، فإن هذه المرحلة النشطة للغاية لها جدول زمني محدد، حيث تبلغ ذروتها عادة بين الساعة العاشرة مساء والثانية صباحاً.

إنها الساعة الذهبية لإصلاح الحمض النووي، فعند استخدام منتجات العناية بالبشرة بين الساعة 9.30 و10.30 مساء نضمن وجود المكونات النشطة وامتصاصها بالكامل في الوقت الذي تبدأ فيه آليات الإصلاح بالعمل بكامل طاقتها.

فعالية التوقيت الصحيح

تستند المختبرات التجميلية على إيقاع الجلد لتصميم مستحضرات تتناغم مع الساعة البيولوجية، لذلك ينصح بتطبيق هذه المستحضرات قبل الساعة الحادية عشرة ليلاً أي في الفترة التي تبدأ فيها آلية تجديد الجلد بغياب الضوء وإفراز هرمون الميلاتونين. أما بعد هذه الفترة فتتضاءل فوائد المستحضرات. ما يعني أن نضارة البشرة في اليوم التالي ترتبط بتوقيت تطبيق مستحضرات العناية الليلية عليها.

نصائح ضرورية

• يعتبر التنظيف المزدوج مفيداً جداً لدى إدراجه في روتين العناية الليلية بالبشرة. ينصح بالبدء بمنظف زيتي لإزالة الماكياج والإفرازات الزهمية، على أن يليه استعمال غسول مائي لتنظيف المسام بالعمق.

• يسهم استعمال المستحضرات بالترتيب الصحيح في تحقيق النتائج المرجوة، بحيث يتم تنظيف البشرة أولاً، ثم تطبيق التونر، فالمصل، وأخيراً كريم الليل.

• من الضروري استخدام كريم خاص بمحيط العينين يحتوي على بيبتيدات أو ريتينول لمحاربة الخطوط الدقيقة ومنعها من أن تتحول إلى تجاعيد عميقة.

• ينصح بغسل الوجه بماء فاتر لأن الماء الساخن يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، وعدم فرك الوجه المنشفة بقوة بل استخدام طريقة التربيت لتجفيفه.

• تجنب الزيوت الثقيلة واعتماد الأمصال ذات الصيغة الرقيقة في حالة البشرة الدهنية.

العربيه نت