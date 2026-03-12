بوتين يهنئ محمد بن زايد بعيد ميلاده الـ65 ويبحث معه الوضع في الشرق الأوسط

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بعيد ميلاده الـ65، الاربعاء، وبحث معه خلال مكالمة هاتفية تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني أن بوتين هنأ بحرارة محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد ميلاده الخامس والستين، وأشاد بمساهمته الشخصية الكبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات.

وأشار الجانبان بارتياح إلى التطور الديناميكي للعلاقات الودية بين روسيا والإمارات في جميع المجالات.

وفي رسالة تهنئة نشرها الكرملين أيضا قال بوتين مخاطبا الرئيس الإماراتي: “أتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء وتعاوننا المثمر، وأتمنى لكم من صميم قلبي موفور الصحة والسعادة والازدهار، وبالطبع أتمنى التوفيق في تخطي التحديات التي تواجه دولة الإمارات اليوم”.

وحسب بيان الكرملين، فقد “واصل الزعيمان تبادل وجهات النظر حول الوضع المتدهور بشكل خطير في الشرق الأوسط، والذي يلحق أضرارا جسيمة بإيران والدول العربية”، وشدد الرئيس الروسي على ضرورة وقف التصعيد وتسوية النزاع عبر التفاوض.

وأعرب بوتين عن امتنانه الخاص لرئيس دولة الإمارات على ما يجري تقديمه من مساعدة ودعم للعديد من المواطنين الروس المقيمين في الإمارات.

المصدر: موقع الكرملين

روسيا اليوم