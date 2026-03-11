ملياردير عربي يسحق سيناتورا أمريكيا برسالة “موجعة”

وجه الملياردير الإماراتي خلف الحبتور ردا حادا على السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إزاء تصريحات حرض فيها الدول الخليجية على الدخول في الحرب ضد إيران إلى جانب بلاده وإسرائيل.

وأكد رجل الأعمال الإماراتي البارز في منشور مطول نشره الحبتور عبر حسابه على منصة “إكس” رفضه القاطع لأي تورط خليجي في الصراع، معتبرا أن المنطقة تدفع ثمن قرارات متسرعة لم تستشر فيها الدول العربية، وأن الدعوات الأمريكية تأتي لخدمة مصالح خارجية على حساب شعوب المنطقة.

وأدلى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلات إعلامية وتصريحات صحفية عقب جلسة إحاطة سرية في الكونغرس، حيث تمنى على دول الخليج أن تشارك بشكل أكبر و”أكثر مباشرة” في الهجمات على إيران إلى جانب واشنطن وتل أبيب، معتبرا إيران أخطأت بحساباتها عندما استهدفت دولا مثل الكويت وقطر والسعودية، مما سيدفع “الحلفاء العرب” إلى القتال بشكل أقوى.

وأضاف أن الولايات المتحدة “لن تقاتل وحدها في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى بيع الأسلحة للدول الخليجية هو جزء من التحالف، ومؤكدًا أن سقوط النظام الإيراني سيفتح “بوابة سلام” وسيجلب مكاسب اقتصادية هائلة لأمريكا، خاصة مع سيطرة محتملة على نسبة كبيرة من احتياطيات النفط العالمية، معتبرا ذلك “كابوسا للصين” وسيدر “الكثير من المال” على الولايات المتحدة.

ورد الحبتور بلهجة قوية وصريحة، قائلا: “نحن نعرف تماما لماذا نتعرض للضرب، ونعرف أيضا من أدخل المنطقة كلها في هذا التصعيد الخطير دون استشارة حلفائه”، قائلا إن دول الخليج “بخير” وليست بحاجة إلى “من يدعي أنه جاء لينقذنا”، مشيرا إلى أن القرارات الأمريكية المتسرعة هي التي ورطت المنطقة في حرب لم تكن شعوبها طرفا فيها.

وأكد الحبتور رفضه التضحية بأرواح أبناء المنطقة كـ”أضرار جانبية”، قائلا: “لا شيء أغلى من حياة أبنائنا، ولا تحالف يستحق المخاطرة بها”، منتقدا بشدة فكرة “الحماية الأمريكية”، مضيفا: “نحن لا نحتاج إلى حمايتكم.. كل ما نريده منكم هو أن تبقوا أيديكم بعيدة عنا”.

كما وصف رجل الأعمال الإماراتي بيع السلاح بأنه عبارة عن”تجارة ضخمة” وليس فضلا، فالدول الخليجية تسخو بمليارات مقابلها، بينما تعيش الصناعة الأمريكية على نيران تلك الحروب.

وأبرز الحبتور دوافع غراهام الحقيقية، مشيرا إلى تصريحاته عن النفط والمكاسب المالية، وقال: “عندها تتضح الصورة.. ونفهم لماذا يريدون هذه الحرب”.

وختم بأن غراهام “يدافع عن مصالح إسرائيل أكثر مما يدافع عن مصالح الشعب الأمريكي”، مضيفا ساخرا أن تصريحاته قد توحي بأنه “عضو في الكنيست الإسرائيلي”، مؤكدا أن دول المنطقة تريد السلام والاستقرار، ولن تكون “وقودا” في صراعات الآخرين، مفضلة الدبلوماسية على الحرب.

المصدر: RT