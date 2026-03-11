ماسك: نظام الدفع الرقمي بـ”إكس” يبدأ الوصول المبكر للجمهور الشهر المقبل

أعلن إيلون ماسك، يوم الثلاثاء، أن نظام الدفع الرقمي “إكس موني” التابع لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، سيُطرح للتجربة العامة المبكرة الشهر المقبل، في إطار مساعي الملياردير لتحويل “إكس” إلى تطبيق شامل.

ويأتي هذا التحرك مع محاولات ماسك الاستفادة من قاعدة مستخدمي المنصة الكبيرة والاتجاه المتزايد للمعاملات المالية الرقمية وداخل التطبيقات لإيجاد قنوات جديدة للإيرادات لمنصة إكس، بحسب “رويترز”.

وكانت “إكس” دخلت في شراكة مع شركة الدفع “فيزا” العام الماضي لتقديم خدمات الدفع المباشر لعملاء تطبيق التواصل الاجتماعي.

ومنذ استحواذه على منصة إكس، التي كانت تعرف سابقًا بتويتر، مقابل 44 مليار دولار في 2022، روج ماسك لخطة تحويل المنصة إلى “تطبيق لكل شيء”، يهدف من خلالها لتقديم مجموعة واسعة من الميزات تشمل البث المباشر، والمراسلة، والصور، والفيديوهات والدفع الرقمي.

العربيه نت