أحمد موسى: «ماعندناش مساجين فى مصر.. اسمهم نزلاء»

علق الإعلامى أحمد موسى على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة السجون فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت تحولًا كبيرًا فى هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، فى إطار رؤية تهدف إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز وتقديم رعاية أفضل للنزلاء.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، الأحد، أن كلمة الرئيس خلال حفل الإفطار الذى نظمته أكاديمية الشرطة المصرية استمرت نحو 25 دقيقة، وتضمنت رسائل مهمة تناولت عددًا من القضايا والملفات الحيوية على الساحة الداخلية والخارجية.

وأوضح أن الرئيس تحدث عن التغيير الذى طرأ على المفاهيم داخل المنظومة العقابية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد تستخدم مصطلح «مساجين»، بل أصبح يطلق على المحتجزين «نزلاء»، وكذلك تم تحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، فى إطار نهج يركز على تطوير المؤسسات العقابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخلها.

ولفت موسى إلى أن الرئيس تطرق كذلك إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أنها استعادت قوتها وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة، بفضل جهود رجالها فى تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار فى البلاد.

وأضاف أن الرسائل التى حملتها كلمة الرئيس تعكس توجه الدولة نحو تطوير مؤسساتها المختلفة، والاستفادة من تجارب الماضى لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا.

المصري اليوم