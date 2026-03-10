‏البحرين.. بدء محاكمة متهمين بالخيانة العظمى

أعلنت النيابة العامة في البحرين، الاثنين، بدء محاكمة عدد من المتهمين في قضية تتعلق بالخيانة العظمى.

وطالبت النيابة العامة بتنفيذ الإعدام بحق متهمين “قضية تخابر مع العدو”، إذ التقط المتهمون صورا لمواضع وأماكن يحظر التصوير فيها، بقصد تسليم أحد أسرار الدفاع الخاصة بالبلاد، ما يعد خيانة عظمى.

وأكدت أن ما تتعرض له المملكة حاليا من “عدوان إيراني غاشم يفرض التأكيد على أن أمن الوطن وسيادته فوق كل اعتبار، وأن الولاء للوطن ليس خيارا يقبل التفاوض”.

وشددت على أن ما قام به المتهمون لا يمكن اعتباره مجرد تجاوز عابر، بل يمثل خيانة عظمى للوطن تستوجب إنزال أقصى العقوبات بحقهم دون أدنى رحمة، وهي عقوبة الإعدام.

وقالت النيابة العامة إنها تود في مستهل جلسات المحاكمة توضيح حجم الأثر المترتب على ما أقدم عليه المتهمون، ودوافعهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، إلى جانب تقديم بيان موضوعي لدلالات هذه الدعاوى المعروضة أمام المحكمة.

روسيا اليوم