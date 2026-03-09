من أبوظبي إلى تل أبيب.. نتنياهو يطلب موافقة بن زايد في مكالمة عاجلة

كشفت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الموافقة على خطة وزيرة النقل ميري ريغيف لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل.

وأوضحت القناة العبرية أن طلب نتنياهو جاء خلال اتصال هاتفي له مع رئيس الإمارات السبت، في ظل الظروف الأمنية الراهنة الناجمة عن الحرب مع إيران.

ووفقا للتقرير الذي بثته القناة، جاء الطلب في سياق جهود إسرائيل لإعادة فتح المجال الجوي جزئيا وتسهيل عودة المواطنين الإسرائيليين العالقين في دول الخليج، خاصة بعد إغلاق المجالات الجوية وتعليق الرحلات التجارية بسبب التصعيد العسكري.

وأشارت القناة إلى أن الخطة التي تقودها ريغيف تشمل رحلات “استثنائية” أو “إعادة إجلاء” محدودة، مع إمكانية توسيعها تدريجيا إذا تحسنت الأوضاع الأمنية.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية، وأعلنت وزيرة النقل ميري ريغيف إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات، مع السماح ببعض الرحلات الاستثنائية لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج مثل رحلات من الهند وسريلانكا ودول أخرى.

كما تأثرت الرحلات إلى دول الخليج، حيث أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية استئناف بعض رحلات الإجلاء إلى تل أبيب بدءاً من الأيام المقبلة، لكن بدون رحلات تجارية منتظمة مباشرة.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية-الإماراتية تنسيقا أمنيا واقتصاديا مكثفا منذ اتفاقيات أبراهام عام 2020، حيث كانت الرحلات المباشرة بين تل أبيب وأبوظبي/دبي من أبرز الإنجازات العملية.

وتوقفت الرحلات التجارية المنتظمة مؤقتا بسبب التهديدات الإيرانية والصاروخية على المنطقة، بما في ذلك استهداف منشآت في الإمارات وإغلاق مطارات مثل دبي جزئيا.

