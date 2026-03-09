“أبطال حارسينكم”.. آخر رسالة لفهد المجمد تشغل الكويتيين

بعد إعلان السلطات الكويتية وفاة الرائد فهد عبدالعزيز المجمد، لاعب كرة القدم السابق في نادي السالمية، تداول العديد من الكويتيين رسالة أخيرة للرياضي الراحل وجهها إلى أخيه.

فقبل وفاته بفترة قصيرة، بعث المجمد رسالة إلى شقيقه عمر، من أجل طمأنته في ظل الحرب المستعرة في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي.

وكتب فهد في الرسالة مطمئناً:” الأمور طيبة.. ناموا، فيه أبطال حارسينكم بعد الله”.

فيما شارك أخوه أيضاً تلك الرسالة على مواقع التواصل. وكتب قائلاً: “نشهد أنك بطل، وقد وفيت بقسمك.. عسى الله أن يتقبّلك من الشهداء”.

إلى ذلك، أعاد بعض الكويتيين نشر تغريدة قديمة سابقة لفهد على حسابه في إكس، دعا فيها إلى “الموت شهيداً”. إذ كتب ” ربي ارحمني إذا مت وصرت نسيًا منسيّا، اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت..”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أمس الأحد، مقتل ضابطين من إدارة أمن الحدود البرية أثناء أداء واجبهما، واصفة إياهما بـ”شهيدي الواجب”.

كما نعت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كلا من المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.

أتى ذلك، مع تصاعد الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل. حيث تواصل القوات الأميركية والإسرائيلية قصف مواقع عدة في الداخل الإيراني.

بينما ترد طهران مطلقة صواريخ ومسيرات نحو إسرائيل ومواقع في عدة دول خليجية، بزعم استهداف قواعد ومصالح عسكرية أميركية.

العربيه نت