ترامب يحدد الدولة التالية لاستهدافها بعد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم أولا إنهاء عمليتها العسكرية ضد إيران، ثم البدء في وضع خطة عمل أخرى بشأن كوبا.

وقال الرئيس الأمريكي مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في فعالية بالبيت الأبيض: “ماركو، أنت تقوم بعمل رائع. وأنت تقوم بعمل رائع فيما يتعلق بكوبا”.

وأضاف ترامب: “ما يحدث في كوبا أمر مذهل”. وأشار إلى الحملة العسكرية ضد إيران قائلا: “لكننا نريد إنهاء هذا الأمر أولا”.

وتابع ترامب حديثه مخاطبا روبيو، الذي ينحدر من أصول كوبية: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن تعود أنت والعديد من الأشخاص الرائعين الآخرين إلى كوبا. نأمل ألا تبقى هناك. نريد عودتك”.

كما أعرب عن ثقته بأن “الأمور تسير على ما يرام في فنزويلا”. واعتبر ترامب أن “الوضع مستقر”.

وأردف الرئيس الأمريكي: “لدينا [في فنزويلا] رئيسة رائعة، الرئيسة المنتخبة ديلسي رودريغيز. إنها وفريقها يقومون بعمل رائع، ويتعاونون معنا”.

وأكد: “نحن نحصل على مئات الملايين من براميل النفط [من فنزويلا]، ونرسلها إلى هيوستن وأماكن أخرى للتكرير، ونرسل لهم أموالا أكثر بكثير مما كسبوه في السنوات الماضية”.

وذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن القيادة الأمريكية تدرس شن عملية عسكرية ضد كوبا، لاعتقادها بأن إجراءات مماثلة ضد فنزويلا وإيران تحقق النتائج المرجوة. ووفقا للمجلة، يشعر الرئيس الأمريكي وأعضاء إدارته بأنهم “يسيرون على الطريق الصحيح وأن كل شيء يسير وفقا للخطة”.

المصدر: “تاس”