دون إتلافها.. الطريقة المثلى لتنظيف الشاشات

يغطي الغبار شاشات التليفزيون أو الحاسوب إذا لم يتم تنظيفها بشكل دوري، فهي مكان جذب كل ما هو عالق في الهواء، وربما يتحول تنظيف شاشات الأجهزة إلى مهمة شاقة لا تنتهي، بحسب ما نشره موقع Popular Mechanics.

ضرر أكثر من النفع

حيث يحذر الخبراء من الطريقة الشائعة باستخدام منظف بخاخ ومناديل ورقية، لأنها تلحق ضرراً أكبر من النفع. لذا فإن أفضل طريقة لتنظيف التليفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف أو أي شاشة أخرى لا تتطلب سوى قطعة قماش من الألياف الدقيقة. ويمكن أن يتطلب الأمر أحياناً القليل من الماء.

تجنب المنظفات القوية

يؤكد الخبراء على ضرورة عدم رش أي شيء مباشرة على التليفزيون، حيث أن الرطوبة تؤثر بشكل سلبي على الأجهزة الإلكترونية. ويُنصح عموماً بتجنب رش أي سائل على جهاز التليفزيون، سواء كان منظفاً للأسطح أو ماءً، إذ يمكن أن يتسرب الرذاذ إلى داخل الجهاز ويُتلف المكونات الإلكترونية الداخلية.

الطبقة المضادة للوهج

كما أن المواد الكيميائية الموجودة في معظم منظفات الرش ستتلف الطبقة المضادة للوهج الموجودة على العديد من أجهزة التليفزيون والشاشات الأخرى، والتي تُساعد على تقليل اللمعان المزعج في الغرف المضيئة، عندما تسقط المصابيح أو أشعة الشمس على الشاشة. بمجرد تلف هذه الطبقة، لا يُمكن إصلاحها أو استبدالها.

تجنب مناديل التنظيف

أما الخبر السار فهو أنه على الأرجح لا حاجة إلى أي سائل لتنظيف الشاشة تماماً. وإذا كان هناك بقع أكثر لزوجة، مثل بقايا قطرة مشروب غازي أو بصمة إبهام من كريم اليدين، فيمكن استخدام القليل من المساعدة الإضافية باستخدام قطعة قماش مبللة قليلاً. لكن يجب تجنب استخدام مناديل التنظيف (ويندكس وكلوركس) ويقتصر استخدامهما على تنظيف المطبخ والحمام.

القماش المناسب

ينطبق الأمر نفسه على المناشف الورقية. فعند تمريرها على شاشة التليفزيون، يمكن أن تتسبب أليافها في خدش الشاشة. وعلى عكس الزجاج الأمامي للسيارة، لا توجد طريقة سهلة لإصلاح الخدوش على شاشات LCD الحديثة. يمكن أن تكون الخدوش صغيرة، لكنها موجودة ولن تختفي.

لذلك، يُنصح دائماً باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة. فهي مصممة خصيصاً لمسح الأسطح الحساسة كالشاشات دون خدشها. تحبس الألياف الدقيقة الأوساخ في طياتها، وتحتفظ بها في أعماق الألياف، بدلاً من سطحها. وبهذه الطريقة، يمكن مسح الشاشة مراراً وتكراراً دون جر أي أوساخ خشنة عليها. ويجب التأكد من استخدام قطعة قماش سميكة وناعمة من الألياف الدقيقة، بدلاً من القطع الرقيقة المخصصة لتنظيف النظارات، لأن القماش السميك يحتوي على ألياف أطول، مما يسمح له باحتجاز جزيئات الغبار الكبيرة.

وفي حال الضرورة، يمكن استخدام قطعة قماش قطنية، مثل قميص قديم، لتنظيف التليفزيون. لن يتسبب القماش القطني في خدش الشاشة كما تفعل المناديل الورقية. لكنها أقل فعالية بكثير من قطعة قماش الألياف الدقيقة، لأن الأوساخ والوبر والشوائب الأخرى تميل إلى التراكم على السطح أثناء التنظيف، مما يمكن أن يؤدي إلى احتكاك الأوساخ بالشاشة وخدشها عند المسح المتكرر.

إطفاء الشاشة

كما ينصح الخبراء بالتأكد من إطفاء الشاشة قبل البدء، حيث تسهل الشاشة السوداء تماماً رؤية البقع والأوساخ العالقة بها، وتزيل الشحنة الساكنة التي تجذب الغبار وتبقيه. ومع إطفاء الشاشة، سينتقل المزيد من الغبار إلى قطعة القماش في كل مرة.

