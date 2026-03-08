أميركا سترسل نظام “ميروبس” الذكي لمواجهة طائرات إيران المسيرة في الشرق الأوسط

قال مسؤولان أميركيان لوكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل قريبًا نظامًا أميركيًا مضادًا للطائرات المسيرة يعمل بالذكاء الاصطناعي، أثبت فعاليته ضد الطائرات الروسية المسيرة في أوكرانيا، إلى الشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأميركية ضد الطائرات الإيرانية المسيرة.

يُعرف النظام الذي سيتم إرساله باسم “ميروبس”، وهو نظام يستخدم طائرات مسيرة لمواجهة طائرات مسيرة أخرى.

ويتميز نظام “ميروبس” بصغر حجمه الذي يسمح بوضعه في صندوق شاحنة بيك-أب متوسطة الحجم، وقدرته على تحديد الطائرات المسيّرة والاقتراب منها، مستخدمًا الذكاء الاصطناعي للتوجيه حتى في حال تشويش الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والإلكترونية.

يصعب تحديد مواقع الطائرات المسيرة على أنظمة الرادار المصممة لرصد الصواريخ عالية السرعة، وقد تُشتبه بها كطيور أو طائرات.

صُمم نظام “ميروبس” خصيصًا لرصد الطائرات المسيرة وإسقاطها، والأهم من ذلك، أن هذا النظام أقل تكلفة من إطلاق صاروخ يُكلف مئات آلاف الدولارات على طائرة مسيرة لا تتجاوز تكلفتها 50 ألف دولار.

يقوم نظام “ميروبس” بإطلاق طائرة مسيرة تعمل بالمراوح تسمى “Surveyor”، ويبلغ طولها بضعة أقدام، ويمكن حملها بواسطة جندي واحد، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنقل في البيئات التي تتعرض للتشويش، بحسب تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر”.

ويستخدم النظام طائرة اعتراضية تكلفتها نحو 15,000 دولار، مما يجعله خيارًا أرخص بكثير للدفاع الجوي للولايات المتحدة وحلفائها ضد الطائرات الإيرانية، مقارنة بالصواريخ أرض-جو المكلفة.

العربيه نت