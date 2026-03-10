تعليق لميلوني على حرب إيران يوقعها في موقف محرج

وجدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نفسها في موقف محرج على قناة Rete4 يوم الأحد وهي تحاول تبرير العملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وبعد أن أشارت ميلوني في معرض تفسيرها للتصعيد في الشرق الأوسط إلى فشل الدبلوماسية، سألها مقدم البرامج ماريو جيوردانو عما إذا كانت تقصد حقا أن المفاوضات والدبلوماسية قد “فشلت”.

وقال لرئيسة الوزراء: “بحسب كلامك، فإنه في اللحظة التي بدأ فيها الهجوم، لم يعد هناك برأيك مجال للدبلوماسية؟”.

وتهربت ميلوني من الإجابة المباشرة، مكتفية بالإشارة إلى غياب إيطاليا عن طاولة المفاوضات كما زعمت أن إيران هي التي ماطلت في المفاوضات مع الولايات المتحدة. وشددت على أنه “في الواقع، لم تكن هناك فرص كافية للتوصل إلى اتفاق”.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث هاتفي لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية أمس الأحد، بميلوني ووصفها بأنها “قائدة ممتازة وصديقة لي”، مشيرا إلى أن أنها “تحاول ‌دائما تقديم المساعدة”.

وكانت ميلوني صرحت الخميس بأن إيطاليا تخطط لإرسال ​مساعدات دفاع ​جوي ⁠إلى دول الخليج دون الدخول في الحرب.

وقال ​متحدث باسم البحرية الإيطالية يوم ​الجمعة ⁠إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية تستعد للإبحار إلى قبرص، كجزء ⁠من ​مهمة أوروبية مشتركة ​لحماية الجزيرة بعد تعرضها لقصف إيراني.

وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، بررها البيت الأبيض بالإشارة إلى تهديدات صاروخية ونووية مزعومة تصدر من طهران. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق عملية انتقامية واسعة النطاق، استهدفت مواقع في إسرائيل والمصالح الأمريكية في دول المنطقة.

المصدر: “تاس” + روسيا اليوم