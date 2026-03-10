مستخدمو اليد اليسرى أكثر تنافسية وقوة.. العلم يؤكد

كشفت دراسة حديثة، عن تمتع العسر بروح تنافسية أعلى من نظرائهم اليمينيين، حيث اكتشف الباحثون أن العسر يظهرون مستويات أعلى من النزعة التنافسية المفرطة، ويدفعهم شغف قوي للفوز.

لغات وإبداع وتميز رياضي

فبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقول الخبراء إن هذا قد يفسر تطور استخدام اليد اليسرى، وهي سمة شائعة لدى حوالي 10% من السكان.

ربطت دراسات سابقة هذه السمة بالتفوق في تعلم اللغات والإبداع والأداء الرياضي المتميز. وفي دراسة جديدة، جمع باحثون في جامعة كييتي-بيسكارا بإيطاليا، بيانات من متطوعين، 483 منهم يمينيون و50 يساريون. كشف تحليل إجابات الاستبيان أن اليمينيين كانوا أكثر ميلاً لتجنب المنافسة، بينما سجل العُسر مستويات أعلى من التنافسية.

سر نجاح مشاهير عسر

في تعليقه على النتائج، قال بروفيسور سيباستيان أوكلينبورغ، من قسم علم النفس في كلية الطب MSH في هامبورغ بألمانيا: “تقدم هذه الدراسة، مجتمعة، قطعة مهمة لفهم تطور استخدام اليد اليسرى. فالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أكثر تنافسية من أولئك الذين يستخدمون اليد اليمنى. ويمكن أن تساعد هذه النتائج في تفسير نجاح أشخاص يستخدمون اليد اليسرى، مثل بول مكارتني، وبيل غيتس، ومارك زوكربيرغ، الذي لا يُعدّ فقط أحد أنجح الرؤساء التنفيذيين في العالم، بل يتفوق أيضاً في رياضة الجيو جيتسو البرازيلية وفنون القتال المختلطة.

تعلم مهام جديدة

وفي مقال، نشرته دورية Psychology Today، أوضح بروفيسور أوكلينبورغ أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى قد يتمتعون بميزة في بعض السلوكيات التعاونية، مثل تعلم صناعة شيء ما من خلال مشاهدة الآخرين، مضيفاً أنه “بما أن معظم المعلمين على الأرجح يستخدمون اليد اليمنى، فربما يجد المتعلمون الذين يستخدمون اليد اليمنى سهولة أكبر في تعلم مهمة جديدة”.

قلة الأعداد

يُعتقد أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، على النقيض من ذلك، يتمتعون بميزة في المواقف التنافسية كالقتال، نظراً لقلة عددهم مقارنةً بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى. ويُعزى ذلك إلى أن هجماتهم في المواقف القتالية أكثر إثارة للدهشة.

مبارزة وكرة الريشة

أظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى يتمتعون بميزة في بعض الرياضات كالمبارزة وكرة الريشة،لكن أوضح بروفيسور أوكلينبورغ إنه لكي تستفيد هذه المجموعة من ميزة عنصر المفاجأة، ينبغي أن يكونوا “شديدي التنافسية وأن يسعوا بنشاط إلى خوض مواقف صراع أو المشاركة في منافسات رياضية”.

عنصر المفاجأة والتنافسية

وكتب الباحثون في دورية Scientific Reports: “يشكل الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أقلية من البشر، ومن المزايا المحتملة لهذه الأقلية زيادة عنصر المفاجأة في القتال والرياضة”.

وأشاروا إلى أن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتيجة هو أن الانتماء إلى أقلية يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الإحباط، وهذا بدوره ربما يؤدي إلى مستويات أعلى من التنافسية.

الذكور العسر أكثر

وبشكل عام، كشف الخبراء أن الرجال أكثر عرضة لاستخدام اليد اليسرى من النساء. كما أظهرت دراسة سابقة أجراها علماء نفس في جامعة فيينا أن الأطفال الذكور المولودين في فصل الشتاء أكثر عرضةً لاستخدام اليد اليسرى مقارنةً بأولئك المولودين في فصل الصيف.

سبب هرموني

وقال الباحثون إن نتائجهم، التي نُشرت في دورية Cortex العلمية، تدعم النظرية القائلة بأن استخدام اليد اليسرى لدى الرجال يمكن أن يكون له سبب هرموني.

ويُعتقد أن تعرض الجنين لمستويات أعلى من هرمون التستوستيرون الذكري في الرحم يزيد من احتمالية استخدامه لليد اليسرى.

كما يمكن أن يؤدي التعرض لضوء النهار لفترة أطول إلى زيادة مستويات التستوستيرون، وبما أن الأطفال الذكور المولودين في الشتاء يكونون في المرحلة الجنينية خلال فصلي الربيع والصيف، فربما يتعرضون لمزيد من التستوستيرون.

العربيه نت