مفارقة غريبة تجمع بين 2026 وعام اندلاع الحرب العالمية الأولى

فيما تستمر التوترات وتتواصل الحرب في إيران، وتتسع دائرتها، تبرز مفارقة غريبة يشهدها هذا العام. فتقويم العام 2026 يتطابق تماماً مع تقويم العام 1914، عام اندلاع الحرب العالمية الأولى.

فهل هذه المفارقة تؤشر لقرب اندلاع حرب عالمية ثالثة؟

يتشارك كلا العامين (2026 و1914) نفس ترتيب التواريخ والأيام، مما يعني أن تصميم التقويم يتكرر بدقة.

فكما بدأ الأول من يناير من العام 2026 يوم الخميس، كان الأول من يناير 1914 يوم الخميس. كما أن عدد أيام شهر فبراير من العامين 28 يوماً. وبالتالي فإن العامين 2026 و1914 متطابقان تماماً.

يذكر أن العام 1914 لم يكن عاماً عادياً، بل كان عاماً شهد انطلاقة الشرارة الأولى للحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي غيرت خارطة العالم وأودت بحياة الملايين

اندلعت الحرب العالمية الأولى في 28 يوليو 1914، بعد شهر من اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند وزوجته في سراييفو على يد طالب صربي. تحول هذا الحادث إلى صراع شامل بسبب نظام التحالفات العسكرية، حيث أعلنت النمسا الحرب على صربيا، لتتدخل القوى العظمى في الصراع.

استمرت الحرب أربع سنوات حتى عام 1918، وكانت واحدة من أعنف الصراعات في التاريخ، حيث غيّرت خرائط العالم.

يذكر أن الأنماط الزمنية تتكرر كل 28 عاماً. إلا أن الأحداث الجارية تجبرنا على طرح التساؤلات:

هل يعيد التاريخ نفسه؟ وهل نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة؟

الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.

العربيه نت